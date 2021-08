My Friend Pedro: Action Platformer jetzt auch für iOS verfügbar

Zugegeben, das klingt ziemlich schräg. Unabhängig von der verrückt anmutenden Story ist My Friend Pedro: Ripe for Revenge jedoch ein grundsolider Action Platformer. Obgleich die Mobilumsetzung von Grund neu aufgebaut wurde und sowohl Optik wie auch Komplexität gegenüber dem PC Vorbild deutlich zurückgefahren wurden. Die Steuerung am Smartphone beschränkt sich im Groben auf Springen, Rutschen und der Möglichkeit euch kurzzeitig an Wänden festzukrallen.

Ursprünglich erschien My Friend Pedro bereits vor 2 Jahren für den PC und konnte bereits damals mit seiner skurrilen Hintergrundgeschichte und abgedrehter Bullettime Action glänzen. Grob zusammengefasst bittet die Banane Pedro einen maskierten Profikiller darum seine entführte Familie zu retten und Rache an der kriminellen Unterwelt zu üben. Dem Geheiß der schwebenden Staudenfrucht folgend hüpft und ballert ihr euch darauf hin durch insgesamt 37 Level.

