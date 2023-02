Apple als Finanzdienstleister: Hardware-Abos weiter in Planung

Apple arbeitet offenbar an insgesamt vier verschiedenen Projekten, die den Fußabdruck des Unternehmens als Finanzdienstleister nennenswert vergrößern werden. Mit dem Sparkonto für die Apple-Kreditkarte und den Kleinkrediten über Apple Pay Later wurden zwei davon bereits offiziell vorgestellt und sollten eher früher als später für amerikanische Apple-Nutzer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollen offenbar ein Hardware-Abo und erweiterte Optionen im Zusammenhang mit Ratenzahlungen folgen.

Den aktuellen Stand von Apples Aktivitäten in diesem Bereich fasst der Bloomberg-Autor Mark Gurman zusammen und beruft sich dabei unter anderem auf seine in der Regel zuverlässigen und wohl teils auch bei Apple beschäftigten Informationsquellen. Dem zufolge läuft im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Vorhaben momentan einiges nicht so gut wie erhofft, was zu Verzögerungen führt, die sich unter anderem durch geplatzte Termine bemerkbar machen. So hätte die die Ratenzahlung mit „Apple Pay Later“ bereits im September eingeführt werden sollen und Apples „Daily-Cash-Sparkonten“ sollten Gurman zufolge ebenfalls schon vor einigen Wochen freigeschaltet werden.

Wie es scheint, feilt Apple immer noch an den mit diesen neuen Funktionen zusammenhängenden technischen Grundlagen. Gurman spricht damit verbunden vom ehrgeizigsten Teil des Vorhabens, so entwickle Apple unter der internen Bezeichnung „Project Breakout“ eine eigene technische Plattform für den Umgang mit Zinsberechnungen, Belohnungen, Bonitätsprüfungen und mehr. Momentan setzt der iPhone-Hersteller in diesem Bereich noch auf die Leistungen von Partnern.

Apple will sich von Abhängigkeiten lösen

Die bislang noch nicht offiziell angekündigten, zusätzlichen Finanzfunktionen wie etwa ein schon seit geraumer Zeit diskutiertes Hardware-Abo von Apple, leiden Gurman zufolge ebenfalls unter den genannten Verzögergungen. Ursprünglich habe Apple hier auf eine Einführung mit dem iPhone 14 im vergangenen Jahr hingearbeitet. Apple wolle mit den eigenen Hardware-Abos eine weitere Alternative zum Kauf beziehungsweise der Subventionierung durch Mobilfunkanbieter bieten.

Mit Blick auf die verzögerte Einführung neuer Finanzfunktionen erinnert der Autor auch nochmal daran, dass die Apple-Kreditkarte bis heute nur in den USA verfügbar ist. Wir erinnern uns ja noch an den Start der Apple Card im Sommer 2019 – damals hatte Apple bereits im Vorfeld hören lassen, dass man definitiv die Möglichkeiten im Zusammenhang mit einer internationalen Bereitstellung plane.