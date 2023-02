Bayern: Apple Watch führt Retter zu Unfall-PKW

In Bayern haben es drei zum teil schwer verletzte PKW-Insassen der Notruffunktion der Apple Watch zu verdanken, dass sie heute in den frühen Morgenstunden von Rettungskräften gefunden wurden. Die Apple Watch eines der Fahrzeuginsassen hatte nach dem Unfall einen automatischen Notruf ausgelöst und mithilfe der GPS-Positionsübertragung Rettungsdienste und Feuerwehr an den Unfallort geführt.

Das Fahrzeug war auf einer autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße im Landkreis Straubing von der Straße abgekommen und eine etwa 20 Meter tiefe Böschung hinabgestürzt. Da das abgestürzte Fahrzeug von der Straße aus nicht zu sehen war und es zudem auch keine anderen Unfallzeugen gab, wären die eingeklemmten Personen ohne den durch die Apple Watch ausgelösten Notruf möglicherweise erst deutlich später gefunden worden.

Automatische Unfallerkennung in iPhone und Apple Watch

Apple hat die Unfallerkennung mittlerweile standardmäßig in aktuelle Modelle von iPhone und Apple Watch integriert. In Verbindung mit der automatischen Benachrichtigung der Rettungsdienste kann dabei auch die aktuelle Position der Verunglückten übertragen werden. Hinter dieser Funktion steht das Notrufsystem AML (Advanced Mobile Location), wir haben ja eben erst darüber berichtet, dass mittlerweile 99 Prozent aller Rettungsleitstellen in Deutschland in der Lage sind, die Standortdaten entsprechend zu verarbeiten.

Von Seiten der im aktuellen Fall beteiligten Rettungskräfte ist zu hören, dass es sich hier um ein gutes Beispiel für den mit der automatischen Notruffunktion einhergehenden Nutzen handelt, die in den vergangenen Wochen insbesondere in den USA auch aufgrund einer damit verbundenen hohen Zahl an Fehlalarmen kritisiert wurde.

Apple ist derweil stetig dabei, die Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden Systeme weiter zu verbessern. Eine besondere Herausforderung stellen hierbei offensichtlich versehentliche Fehlalarme dar, die teils auch auf außergewöhnlichen sportlichen Aktivitäten gründen.

Weitere Infos hat die Mittelbayerische Zeitung veröffentlicht. Danke Nik.