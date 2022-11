Apples Notruf SOS: Weitere Details und zwei Videos

Gestern hat Apple die iPhone-Funktion „Notruf SOS via Satellit“ nicht nur in den USA freigeschaltet, sondern auch deren Start im Dezember in Deutschland und weiteren europäischen Ländern angekündigt. Damit verbunden gibt es mittlerweile jede Menge zusätzliche Informationen, so hat beispielsweise Apple seine Handbücher erweitert und ein neues Werbevideo für die Funktion veröffentlicht.

Umfassende Informationen rund um die neu verfügbare Funktion finden sich in einem neuen Apple-Support-Dokument mit dem Titel „Use Emergency SOS via satellite on your iPhone 14“, das bislang allerdings noch nicht in deutscher Sprache zur Verfügung steht. Hier erklärt Apple die Funktionsweise und Verwendung von Notruf SOS umfassend und nennt damit verbunden auch zahlreiche ergänzende Details.

Auch für Reisende – Einschränkungen im hohen Norden

Während sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, dass für die Verwendung von Notruf SOS ein aktuelles iPhone-Modell aus der 14er-Serie vorausgesetzt wird, sind die folgenden Einschränkungen weniger bekannt. So ist die Funktion in den USA und Kanada zwar generell verfügbar, jedoch kann die Erreichbarkeit in Regionen nördlich des 62. Breitengrads – also im Norden von Kanada und Alaska – nicht garantiert werden.

Zudem profitieren auch Reisende, die sich in den unterstützten Regionen aufhalten, von der neuen Funktion. So können seit gestern auch ausländische Reisende die Notruf-Funktion verwenden, wenn sich sich in den USA oder Kanada aufhalten. Ausgenommen hiervon sind lediglich Nutzer, die ihr iPhone auf dem chinesischen Festland, Hongkong oder Macao gekauft haben.

Apple hält übrigens bislang weiterhin an der Aussage fest, dass Notruf SOS nur in den ersten zwei Jahren kostenlos verfügbar ist. Was danach passiert, lässt der Hersteller allerdings offen.

Das deutschsprachige Handbuch zu iOS 16 hat Apple in diesem Zusammenhang um eine allgemeine Einführung von „Notruf SOS via Satellit“ und der Erklärung ergänzt, wie man seinen Standort über Satellit in der „Wo ist?“-App teilen kann. Diese Option kommt nämlich als zusätzliche Ergänzung mit der Verfügbarkeit von Notruf SOS im kommenden Monat auch nach Deutschland.

Apples Notruf SOS im Video

Hier jetzt noch zwei aktuelle Videos zum Thema. Zunächst der von Apple neu veröffentlichte Reklame-Spot für Notruf SOS und dann noch eine ausführliche Demonstration der neuen Funktion durch den Blogger DC Rainmaker, der diese mithilfe von Apple bereitgestellter Geräte erklärt und damit verbunden auch nochmal auf die oben bereits angesprochenen Einschränkungen eingeht.