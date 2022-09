App-Werkzeugkasten „Toolbox“: Welche Funktionen wollt ihr sehen?

‎Toolbox - All you need

Eine Frage, die sich auch der Entwickler Christian Nagel gestellt und mit seinem iPhone-Download „Toolbox“ direkt beantwortet hat. Toolbox ist ein App-Allrounder, der den schnellen Zugriff auf immer mal wieder benötigte Werkzeuge liefern soll und sich hier weniger auf die liebevolle, optische Ausarbeitung der einzelnen Funktionen konzentriert sondern vielmehr auf deren Implementierung. Das Ziel von Toolbox sei es, so der Entwickler gegenüber ifun.de, viele kleine Funktionen in einer übersichtlichen App zur Verfügung zu stellen.

Doch auch in anderen Bereichen lassen sich durchaus kleine Sammlungen anlegen. Warum sollte man nicht etwa einen konfigurierbaren Würfel, eine Zufallszahlen-Generator und einen Rechner der den Abstand in Tagen zwischen zwei beliebigen Terminen ermittelt, unter einer Oberfläche in einer App miteinander kombinieren?

