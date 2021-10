App-Updates: Sonos mit Dunkelmodus, Foodshiner, HealthFit und WarnWetter

Die offizielle Sonos-Applikation zur Steuerung der Multiroom-Lautsprecher des Anbieters bietet nun auch einen augenschonenden Dunkelmodus an. Dieser scheint im Anschluss an die letzte Aktualisierung der Sonos-Anwendung aktiviert worden zu sein und ist für manche Anwender erst verfügbar, nachdem die Sonos-App einmal komplett geschlossen wurde.

Allerdings bietet Sonos leider keine Einstellungen an, in denen sich zwischen hellem und dunklen Modus wechseln lässt, sondern reagiert auf die gerade aktive System-Einstellung, was die Anzeige der eigenen Oberfläche angeht.

HealthFit

Ebenfalls aktualisiert wurde unsere Empfehlung für Jogger, die 5 Euro teure HealthFit-Applikation, die die in Apples Health-Anwendung gesicherten Workout-Daten in einem sehr übersichtlich im Format darstellen kann.

Diese bringt in Version 8.10 jetzt zwei neue Diagramme mit, die die Trainingsbelastung im aktuellen Monat und in der aktuellen Woche anzeigen und mit denen im Vormonat und in der Vorwoche vergleichen.

Warnwetter

Die Offizielle Warnwetter-Applikation des Deutschen Wetterdienstes, die alle iPhone-Anwender auf ihren Geräten haben sollten, liegt seit kurzem in Version 3.6 vor und liefert damit ein Wartungsupdate aus, das sich um Stabilitätsverbesserungen für die angebotenen Widgets kümmert und die in der App aktivierbare Kachel „Gebietswarnung“ fortan auch farbig markiert, wenn Warnlagen vorliegen.

Foodshiner

Die iPhone-Applikation Foodshiner die größeren Familien und Einrichtungen wie Kindergärten und Küchen dabei hilft ihre Lebensmittelvorräte im Blick zu behalten, hat mit Version 2.2 ein sehr umfangreiches Update ausgegeben, das die Sortierung per Drag and Drop einführt, neue Kurzbefehle hinzufügt, QR-Codes für Orte akzeptiert und Smartlists mit NFC-Tags verknüpfen kann. Wer Foodshiner noch nicht kennt, liest diesen Artikel.