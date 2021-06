Jetzt in Version 2.0: FoodShiner verwaltet Lebensmittelvorräte

Zu Hause hat man ja meistens einen groben Überblick darüber, welche Lebensmittel noch vorhanden sind, was demnächst abläuft und was sich in der Kammer, wegen schlecht abgestimmter Doppel-Einkäufe, mal wieder stapelt und besser heute als morgen auf den Tisch kommen sollte.

Wer jedoch in einer großen WG zu Hause ist oder beruflich mit Lebensmitteln hantieren muss, als „Bufdi“ im betreuten Wohnen, in der Küche einer Initiativ-Kita oder als Betreuerin im Mehrgenerationenhaus, der hat gute Gründe einen Blick auf die jetzt in Version 2.0 verfügbare Gratis-Applikation FoodShiner zu werfen.

Wir haben die FoodShiner-App bereits zu ihrem Debüt im vergangenen Herbst vorgestellt und schon damals empfohlen. Die spendenfinanzierte Applikation hilft bei der Verwaltung von Lebensmittelvorräten und will den Anteil an Lebensmittel reduzieren, der wegen abgelaufener Haltbarkeitsdaten entsorgt statt verbraucht wurde. Die App katalogisiert Neueinkäufe inklusive der zugehörigen MHD-Daten und informiert, bevor diese in Vergessenheit geraten.

Neu in der jetzt veröffentlichten Version 2.0 ist dabei die Unterstützung für Einkaufslisten, die Integration des Barcodescanners um auf der Liste notiertes „abzuhaken“ und das Erfassen neuer Lebensmittel so so schnell und komfortabel wie möglich zu machen und die Erstellung von Einkaufslisten, die sich mit Familie, Freunden und Kollegen teilen lassen können. Die ebenfalls neu verfügbaren „Smartlists“ erfassen bald aufgebrauchte Produkte.

Ihr solltet FoodShiner einfach mal einen Testlauf auf iPad oder iPhone gewähren und schauen, ob die Anwendung einen Platz in eurem Lebensmittelalltag findet. Die von dem nur 30 Megabyte kleinen Download verfolgte Idee, euch dabei zu helfen weniger Lebensmittelabfälle zu generieren, ist definitiv begrüßenswert.