App-Tarife: Airalo-App startet neu, fraenk erhöht Datenvolumen

Zwei digitale Mobilfunkangebote nutzen die ruhige Monatsmitte um die eigenen Tarif-Angebote zu überarbeiten. Während Airalo die eigene App zur Verwaltung von eSIMs umfassend überarbeitet hat, passt fraenk, der App-Tarif der Deutschen Telekom, das enthaltene Datenvolumen nach oben an.

Airalo richtet sich mit digitalen eSIM-Tarifen vor allem an internationale Reisende, die im Ausland kurzfristig eine mobile Datenverbindung benötigen. Fraenk hingegen zielt auf eine junge, digitalaffine Zielgruppe in Deutschland und setzt auf einfache Tarifstrukturen mit hoher Sichtbarkeit in sozialen Netzwerken.

App von Airalo bringt neue Funktionen

Airalo hat seine App neu gestaltet. Ziel des Updates ist es, die Verwaltung und Aktivierung von eSIMs zu vereinfachen. Die Anwendung informiert nun direkt beim Kauf, ob das gewählte Gerät eSIMs unterstützt, und bietet eine neue Funktion zur Prüfung der aktiven Verbindung. Nutzer sehen so unmittelbar, ob ihr Gerät korrekt im Partnernetz eingebucht ist.

Zudem wurden die Auswahl und Aktivierung von Datentarifen überarbeitet. Die App ermöglicht nun den direkten Vergleich mehrerer Angebote, etwa zwischen begrenzten Datenpaketen und Tarifen mit unbegrenztem Volumen. Schrittweise Anleitungen und kontextbezogene Hilfen sollen die Einrichtung erleichtern. Auch die Zahl der angebotenen Tarife wurde erweitert, hängt aber nachwie vor stark vom Urlaubsland ab.

fraenk-Tarif erhält dauerhaft mehr Volumen

Parallel dazu hat die Telekom das Datenvolumen ihrer App-Marke fraenk erhöht. Nutzer erhalten künftig 45 statt bisher 40 Gigabyte pro Monat. Der Preis bleibt mit 15 Euro konstant. Der Basistarif für 10 Euro bietet 20 statt 15 Gigabyte Daten.

Fraenk erlaubt die Nutzung des 5G-Netzes mit bis zu 50 Mbit/s im Download. Nach Verbrauch des Volumens wird die Geschwindigkeit stark reduziert. Die Tarife sind monatlich kündbar, enthalten Roaming (auch in der Schweiz) und lassen sich ausschließlich per App verwalten.