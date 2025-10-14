Neue Länderauswahl und mehr Daten
App-Tarife: Airalo-App startet neu, fraenk erhöht Datenvolumen
Zwei digitale Mobilfunkangebote nutzen die ruhige Monatsmitte um die eigenen Tarif-Angebote zu überarbeiten. Während Airalo die eigene App zur Verwaltung von eSIMs umfassend überarbeitet hat, passt fraenk, der App-Tarif der Deutschen Telekom, das enthaltene Datenvolumen nach oben an.
Airalo richtet sich mit digitalen eSIM-Tarifen vor allem an internationale Reisende, die im Ausland kurzfristig eine mobile Datenverbindung benötigen. Fraenk hingegen zielt auf eine junge, digitalaffine Zielgruppe in Deutschland und setzt auf einfache Tarifstrukturen mit hoher Sichtbarkeit in sozialen Netzwerken.
App von Airalo bringt neue Funktionen
Airalo hat seine App neu gestaltet. Ziel des Updates ist es, die Verwaltung und Aktivierung von eSIMs zu vereinfachen. Die Anwendung informiert nun direkt beim Kauf, ob das gewählte Gerät eSIMs unterstützt, und bietet eine neue Funktion zur Prüfung der aktiven Verbindung. Nutzer sehen so unmittelbar, ob ihr Gerät korrekt im Partnernetz eingebucht ist.
Zudem wurden die Auswahl und Aktivierung von Datentarifen überarbeitet. Die App ermöglicht nun den direkten Vergleich mehrerer Angebote, etwa zwischen begrenzten Datenpaketen und Tarifen mit unbegrenztem Volumen. Schrittweise Anleitungen und kontextbezogene Hilfen sollen die Einrichtung erleichtern. Auch die Zahl der angebotenen Tarife wurde erweitert, hängt aber nachwie vor stark vom Urlaubsland ab.
fraenk-Tarif erhält dauerhaft mehr Volumen
Parallel dazu hat die Telekom das Datenvolumen ihrer App-Marke fraenk erhöht. Nutzer erhalten künftig 45 statt bisher 40 Gigabyte pro Monat. Der Preis bleibt mit 15 Euro konstant. Der Basistarif für 10 Euro bietet 20 statt 15 Gigabyte Daten.
Fraenk erlaubt die Nutzung des 5G-Netzes mit bis zu 50 Mbit/s im Download. Nach Verbrauch des Volumens wird die Geschwindigkeit stark reduziert. Die Tarife sind monatlich kündbar, enthalten Roaming (auch in der Schweiz) und lassen sich ausschließlich per App verwalten.
Der große Nachteil bei Airalo: bestehende Guthaben sind nicht auf neue Guthaben übertragbar. Verlust mal eben beim Wechsel auf das neue IPhone: knapp € 50,00 (Jahrestarif, weltweit). Danke für nichts, nicht nochmal.
Dann sind Alternativen gefragt, z. B. Saily von NordVPN.
eSIMs sind aber oft wahnsinnig teuer. Wem der Komfort dann je nach Urlaubsdauer und Anzahl bereister Länder 10-60€ wert ist, für den passt es, aber wenn man sich vor Urlaubsantritt etwas informiert, kommt man oft auch sehr gut ohne eSIM aus und kann sich stattdessen eine Sim vor Ort kaufen.
eSim war immer nur Vorteil für die Anbieter, nicht für uns Endkunden.
Das ganze ist aber immer abhängig vom Land und Angebot. Bei den eSIMs oder Reisetarifen der deutschen Anbieter hat man mit Inlandsroaming den Vorteil, sich immer das beste Netz aussuchen zu können. Bei lokalen SIMs bist du an das Netz gebunden. Daneben ist es oft nicht so einfach, sich am Flughafen oder im nächsten Shop eine SIM zu holen, sondern muss u.U. erst aufwendig registriert werden. Und dann gibt es wiederum Länder, auf deren lokale SIM man generell verzichten sollte, z.B. China, und sich lieber vorab eine feste SIM aus HongKong mit Roaming im Festland zu holen oder eben eine eSIM.
Auch berufsbedingt reise ich sehr viel, aber selbst für private Reisen sind mir lokale SIMs zu aufwendig, für die paar EUR Ersparnis. Auch die lokalen SIM gibt es nicht umsonst.
Wenn du wie ich in den Urlaub fliegst aber wegen einem Handy und Tarifwechsel kein Internet hast dann bist du froh über Airalo und buchst es. In meinem Fall war ich gerade in Spanien und musste 3 Tage überbrücken, diese 6€ war es mir mehr wie wert. Auch in den USA gerne genutzt, Daten dann eben über die Airalo karte und ich spare da immer noch
Bei meinen e-sim vergleichen die letzten 12 Monate war HolaFly immer der günstigste
Das kann ich von derTürkei bestätigen. Sehr gut und unkompliziert…
Fraenk ist einfach der Burner – was ich Geld eingespart habe seit 2022 – Super. Habe durch Freundewerbung mittlerweile 34 Gb für 10 Otternasen pro Monat.
Otternasen hahaha
Jetzt is das fraenk Angebot derzeit unschlagbar. Telekomnetz, 20GB für 10€, plus Steigerungsmöglichkeit durch Freundewerbung.
Hast nur nicht die Down/Upload Geschwindigkeiten, was für den Alltag wohl eh egal ist.
Weiß jemand, ob das Netz Nachteile hat? Also quasi nur zweite Wahl bei hoher Auslastung ist ?
Ich hatte da noch keine Probleme.
@TRG
Soweit ich weiß, werden die Discounter der Telekom (Fraenk, Congstar) bei hoher Netzauslastung hinten angestellt, d.h. Original-Telekom wird immer bevorzugt.
Da finde ich den Jahres Prepaidtarif direkt von der Telekom deutlich attraktiver- 13 GB (+500MB App Bonus) jeden Monat bei einer Geschwindigkeit bis 300mbit (!!!) für 99,95€ (8,32/Monat) im Jahr. Nicht verbrauchtes Datenvolumen kann in den Folgemonat mitgenommen werden (!). In meinen Augen nur Vorteile, besonders die Geschwindigkeit. Übersehe ich etwas?
@basso
Nutze den ebenfalls und bin sehr zufrieden. Ins Ausland telefonieren kostet allerdings extra, das sollte man beachten.
Bin nach 12 Jahren bei der Telekom zu fraenk gewechselt und mehr als zufrieden. einfache App und Vertragsabschluss. und man kann leicht sein Datenvolumen erhöhen. mehr als 10€ muss man eig nicht ausgeben #NICH701
Hat jemand Erfahrungen mit Airalo? Ich fliege bald nach Hongkong, Tokio und Singapur und
bin etwas unschlüssig welchen Anbieter ich da benutzen soll.. gefühlt bieten Airalo, Saily oder wie sie alle heißen ja auch alle das gleiche Produkt…
Benutze Airalo immer, wenn ich in die Türkei fliege. Kaufe das passende Paket und bis jetzt hat immer alles geklappt ohne Probleme.
Welches Netz in der Türkei verwendet Eoralo? Weißt du da was?
Mache aktuell sehr gute Erfahrungen mit Nomad.
Schau mal MobiMatter – in Asien immer sehr attraktive Preise.
Airalo in der Karibik, Domrep etc genutzt und war sehr zufrieden.
Hab immer Ubigi benutzt, auch viel in Asien. Keine Probleme. Unter „esimdb“ findet man auch einen Preisvergleich zwischen Anbietern, aber die meisten haben sehr ähnliche Angebote.
Bzgl. der eSIMs für den Urlaub würde ich empfehlen, sich über mögliche Optionen der aktuellen Vertragspartner zu informieren.
Ich stand für meinen Kanada Urlaub auch vor der Wahl. Letztendlich habe ich ein Paket der Telekom gebucht und musste mich nicht irgendwelchen Einschränkungen etc. herumschlagen und auch keine Änderungen in der Konfiguration vornehmen.
Das waren mir die evtl. paar Euro mehr des Telekom Pakets wert.
Kann auch nach hinten losgehen. Ich hatte das mal für Japan gemacht (auch mit Telekom das Super-Duper-Paket da) und hatte dann zwar Unmengen an relativ schnellen Daten und konnte problemlos Telefonieren wie ich wollte, aber meine IP-Adresse wurde als Deutsche erkannt während ich dort war. Da ging dann die PayPay-App nicht mal auf, und ich musste noch ne VPN benutzen, um mit dem Handy bezahlen zu können während des Urlaubs^^
Gibt es eigentlich einen Discountanbieter, der mehr als 50 Gbit/s bietet?
Nein.
1&1 wirbt mit 50GB für 8,99€ inclusive Flattelefonie und SMS
Fraenk ist fair, auch Bestandskunden bekommen die 5 GB zusätzlich und der Oktoberverbrauch wird auf 0 GB zurückgesetzt!
Durch Freunde werben sind jeweils 4 GB zusätzlich machbar, z.B. mit #KLASA1
Hallo, also ich benutze „Jetpac“ als E-Sim-App. War gerade für 20 Dollar und 20 GB in den USA. War damit sehr zufrieden. Fast immer AT&T als Provider gehabt. Zu jeden Zeitpunkt auf der App die Restdaten ersichtlich. Ist für – so glaube ich – für die ganze Welt buchbar. Kann ich nur empfehlen. Sprache ist aber Englisch.
Ich bin großer Fan von fraenk!
Ist vor allem interessant für alle, die kostenloses Roaming in der Schweiz gebrauchen können.
Die ist ja nicht in der EU und bei vielen Tarifen nicht mit drin.
Fraenk ist klasse. Habe auch meine Frau davon überzeugt und sie ist auch sehr zufrieden.
Fraenk wäre nicht schlecht, aber so lange die keine AW unterstützen einfach nur nen Zwischen Stop