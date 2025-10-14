Spotify: Verlustfreies Audio jetzt auch in Deutschland verfügbar

Nachdem wir bereits im Laufe der vergangenen Woche zahlreiche Leserhinweise diesbezüglich erhalten haben, hat Spotify nun auch offiziell bestätigt, dass die Möglichkeit, verlustfreies Audio zu hören, seit Monatsbeginn für Abonnenten von Spotify Premium in Deutschland bereitgestellt wird. Angekündigt wurde das Ganze schon vor einem Monat.

Nach jahrelanger Verzögerung zieht der Musikdienst damit mit Wettbewerbern wie Deezer, Apple Music und Amazon Music gleich, die das verlustfreie Audioformat bereits länger anbieten. Mit der neuen Verlustfrei-Einstellung von Spotify ist es möglich, Musik in bis zu 24 Bit bei 44,1 Kilohertz im FLAC-Format zu hören.

Hörbar wird diese Option allerdings nur auf qualitativ hochwertigen Abspielgeräten. Der Verzicht auf Komprimierung macht sich dann durch mehr Dynamik und ein größeres Klangspektrum bemerkbar. Ob man diese Vorgabe auch für den Musikkonsum unterwegs setzt, ist zumindest zu überlegen. Allerdings steigt durch den Verzicht auf Komprimierung auch der Datenverbrauch deutlich an.

Einstellungen für WLAN und Mobilfunk getrennt

Spotify-Abonnenten haben die Möglichkeit, die Einstellungen für die Klangqualität abhängig von der jeweiligen Verbindungsart zu setzen. In der Praxis wird empfohlen, verlustfreie Musik ausschließlich bei vorhandener WLAN-Verbindung und ansonsten auf die seither verfügbaren Optionen mit maximal 320 kbit/s zu setzen. Die Vorgaben lassen sich in der Spotify-App im Einstellungsbereich „Medienqualität“ setzen.

Zu beachten ist zudem, dass die Bandbreite einer gewöhnlichen Bluetooth-Verbindung nicht ausreicht, um Audio verlustfrei zu übertragen. Stattdessen sollte man kabelgebundene Kopfhörer oder Lautsprecher verwenden.

Spotify Lossless ist derzeit neben Mobilgeräten, Computern und Tablets auch auf Geräten verfügbar, die Spotify Connect unterstützen. Zudem soll sich Spotify von nächstem Monat an auch über Lautsprecher von Sonos und Amazon verlustfrei streamen lassen.