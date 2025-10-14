Änderungen bei Apple Intelligence
iOS 26.1: Beta 3 bringt neue Funktionen und visuelle Anpassungen
Mit der dritten Vorabversion von iOS 26.1 nimmt Apple weitere Anpassungen am kommenden Betriebssystem-Update für iPhone und iPad vor. Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die Apple-TV-App, deren Symbol künftig farbiger ausfällt.
Diese Änderung steht im Zusammenhang mit dem gestern kommunizierten Rebranding des Streaming-Dienstes, der künftig nur noch unter dem Namen „Apple TV“ firmieren soll. Der bisherige Namenszusatz „Plus“ entfällt. Parallel will Apple der Plattform eine „lebendige Identität“ verleihen. Die neuen Icons sind auch in den Betaversionen anderer Apple-Betriebssysteme enthalten.
Darüber hinaus zeigen neue Textbausteine im Systemcode, dass Apple sich auf die Integration weiterer Anbieter für KI-basierte Funktionen vorbereitet. Neben dem bereits unterstützten ChatGPT deutet die aktuelle Beta an, dass Apple Intelligence künftig auch mit anderen Drittanbieter-Modellen arbeiten könnte. Intern wird hier bereits von einer „third-party AI integration“ gesprochen. Schon zuvor wurde Google Gemini als möglicher Kandidat genannt.
Lokale Medienaufzeichnung bei Gesprächen
Mit „Local Capture“ führt Apple in iOS 26 erstmals die Möglichkeit ein, lokale Audio- und Videoaufnahmen direkt während eines Anrufs anzufertigen. Die Funktion richtet sich an Nutzer, die Gespräche, Interviews oder Videoanrufe für spätere Bearbeitung aufzeichnen möchten.
In der aktuellen Beta von iOS 26.1 wurde „Local Capture“ um zusätzliche Optionen erweitert: Über die Einstellungen unter „Allgemein“ lässt sich nun festlegen, ob nur Audiodaten gespeichert werden sollen und wo die Dateien abgelegt werden.
Zudem können Nutzer den Aufnahmepegel manuell anpassen, wenn ein externes Mikrofon angeschlossen ist. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Tonqualität bei der Aufzeichnung. Wer „Local Capture“ häufiger verwendet, kann die Funktion auch direkt ins Kontrollzentrum legen, um Audio- oder Videoaufnahmen schnell zu starten.
In den Einstellungen findet sich nun ein eigener Bereich für diese Funktion. Nutzer können hier festlegen, ob ausschließlich Audiodaten gespeichert werden sollen und an welchem Speicherort dies geschieht. Zielgruppe dürften insbesondere Nutzer sein, die Interviews oder Podcasts mit dem iPhone aufzeichnen möchten.
Auch im Kontrollzentrum gibt es kleinere optische Anpassungen. Die Animationen beim Aufruf einzelner Elemente wirken dynamischer und zeigen je nach Wischgeste unterschiedlich ausgeprägte Bewegungseffekte. Erste Rückmeldungen aus der Community fallen gemischt aus. In den sozialen Netzen kritisieren einige Nutzer die neue Darstellung noch immer als zu verspielt, andere begrüßen die visuelle Weiterentwicklung der „Liquid Glass“-Oberfläche, die mit iOS 26 eingeführt wurde.
Ich würde mir Performance Änderungen wünschen
+1, sowie bessere Batterielaufzeit.
Mit beiden keinerlei Probleme
Vor allem die Animation nach dem entsperren MUSS schneller gehen oder so sein, das man sie durch Wischen unterbrechen kann wie damals
+1 … vor allem beim Bearbeiten der Homescreens (Ipad Pro M1) ist bei mir die Performance unter aller Sau. Besonders das Verschieben von Icons zwischen den Homescreens verkommt zur reinsten Ruckelpartie.
Bei mir nicht. Pro 12,9 Zoll M1
Mich stört eigentlich nur eine Sache bei meinem iPad (A16)
Beim Hochwischen kommt jetzt nicht sofort die Codeabfrage, sondern man muss nochmal bewusst auf „Code eingeben“ tippen.
TouchID ist aktiv. Das Szenario beschreibt, wenn TID mal nicht funktioniert, wegen nicht erkanntem Finger
Performance ist top, Glass ist ein fail. Sieht in meinen Augen billig aus und trägt Null zu einem besseren Nutzungsgefühl bei
Wie gewollt und nicht gekonnt. Und es kommt definitiv ab und zu vor, dass sich die App Symbole erst aufbauen wenn man zu einem Homescreen oder der App Mediathek wischt. War auf dem 16 Pro so und beim ist beim 17 Pro auch noch so.
Performance ist bei mir super. iPhone 16 Pro Max, iPad 12.9 M1.
Ich würde mir den Punkt zurück wünschen, dass man das auslagern von unbenutzten Apps auch wieder deaktivieren kann. Ich wundere mich nur, dass das sonst noch niemanden aufgefallen ist. Jetzt habe ich 256 GB, und habe trotzdem immer noch so viele ausgelagerte Apps.
Wenn das so ist, ist das wirklich ärgerlich.
Ist mir schon öfter mal passiert, als ich unterwegs kein Datennetz hatte, aber auf eine bestimmte App, die ich sehr selten nutze, angewiesen war.
Kann man. Einstellungen > Apps > App-Installation.
Da kannst du den Schalter umlegen und die Funktion „Auslagern“ wieder deaktivieren
Danke. Das habe ich gesucht.
Vielen Dank. Super.
Aber Apple (iOS) weiß das wohl selber nicht, denn wenn man in den Einstellungen die Funktion sucht, verweist man auf Apps->Appstore, was ja (mittlerweile) falsch ist
Komisch, das Icon ist neu, in der App selbst kann ich immer noch Appl TV + auswählen.
Keine Ahnung nach welchem Konzept die da bei Apple arbeiten.
Informiere du dich doch erstmal über das Konzept einer Beta.
Bei meiner Apple Watch Ultra 1 funktioniert die Handgelenkserkennung nicht mehr richtig. Die Uhr sperrt sich permanent auch am Handgelenk.
Was soll man sagen? Ist und bleibt eine Beta?
Sensor bereits gereinigt?
Tattoo am Handgelenk?
Ich habe keine Tatoos, vor der Beta lief alles normal
Dann warten bis du aus der Beta rauskommst
Aber hast du mal den Sensor gründlich gereinigt?
Das mit den Tattoo ist witzig.Früher war das nie ein Problem. Seit rund 3 Jahren kann ich die Uhr rechts nicht mehr tragen. Ständig gesperrt.
Falls du Beta Tester bist, kanns du es ja in der Feedback App melden,…!
Ich habe die Sensoren gereinigt. Es hat nichts gebracht.
Ich habe nun die Code Sperre rausgekommen.
Ich werde es melden.
Läuft doch super auf einem 17 Pro Max
Auf einem 15 Pro Max ebenfalls
Noch immer CarPlay Probleme mit dem iPhone Air. Mache mir langsam Sorgen das es ein Hardwareproblem ist…
Keine mehr seit dem Update auch air.
Kann dich beruhigen.
Habe ein 16 Pro ohne Beta und auch häufiger CarPlay Abbrüche.
iPhone entkoppelt so für 10-20 Sekunden und dann koppelt es wieder.
Ich sag mal so:
Dieser Bug ist halt nicht so „wichtig“, dass der auf der Prio-Liste ganz oben steht. Abwarten und Tee trinken.
Ich hab es it Beginn iOS 18 und jetzt immer noch
Also kann langsam mal losgehen!
Schwierig… Kann auch ein Problem des Systems im Auto sein.
Ich habe mit ios26 wirklich kein Problem. Das Design ist jetzt nicht so meins aber was ich nicht verstehe ist die Designanpassung der Schieber in den Einstellungen in das Pillenformat. Finde das stört richtig. Irgendwie passt es dann doch, weil es die Dynamic Island aufgreift aber bislang konnte ich mich nicht daran gewöhnen. Genauso, wie das Gallerie Symbol in der Kamera App, da es jetzt rund ist :D
Ja, diese komischen Schieber stören mich optisch auch am meisten.
Irgendwie merkwürdig, früher gab es einen Datenschutz, da durfte man nicht einfach ohne Zustimmung etwas aufnehmen (Audio oder Video), zumindest müsste es doch bei der Aufnahme vorher angesagt werden.
Yep, ist auch so. Da wird ein Signalton wiedergeben, soweit ich weiß.
Das App Symbol könnte ja auch die Aussicht auf das neue Apple TV sein. Die bunde Fläche ist wie beim HomePod berührungsempfindliche und zeigt die Bereitschaft von Siri
Bei mir steht das Ding (wie wahrscheinlich bei vielen) im Lowboard und ist nur von vorne sichtbar.
Ich hatte seit der ersten Beta nicht wirklich Probleme, allerdings kann ich mit dieser Beta keine Updates mehr machen oder eine App laden. Wenn ich es anstoße, dreht sich der kleine Kreis, aber es passiert nichts. Sowohl im heimischen WLAN, als auch mobil.
Aus der Cloud bereits ab- und wieder angemeldet?
Das behebt das meistens.
Kenne dein beschriebenes Phänomen
Empfinde die hinterher geschobene Animation im Kontrollzentrum auch als total überflüssig, unnötig und zu verspielt. Wer denkt sich sowas bei Apple aus und meint das brauchen wir User unbedingt?
Jemand ne Ahnung wie man bei Maps Stops hinzufügt die nicht den Vorgaben (Tankstelle, Supermarkt etc) entsprechen? Also mit einem Suchfeld für Adressen bzw. auch anderen Anfragen wie ATM oder so. Ich mein das ging vorher…
Meinst du Apples Karten App?
Also wenn du ein Ziel aussuchst kannst du dann schon ein Stopp hinzufügen
Läuft die Navigation schon, tippst du auf den Balken wo Distanz und Ankunftszeit steht und dann öffnet sich ein Menü, wo du auch einen Stopp hinzufügen kannst
Liquid Glass vom Wortbegriff schön und gut, doch solche Animationen sind in meinen Augen eher SoapOS/SeifenblasenOS.
Und wann kann ich endlich wieder eine Adresse von Apple Karten auf meine Garmin-Uhr laden?? Warte sehnsüchtig auf die Rückkehr dieser Funktion…
Alle meine Geräte sowie die meiner Freunde und Bekannte auf „Transparenz reduzieren“ eingestellt. Alles andere ist kaum lesbar
Ich habe diesen Punkt ‚Local capture‘ nicht auf meinem Handy
Hoffe dadurch auf Behebung der Akku Probleme bei meinem Iphone. Ohne zwischenladen schafft es kein Tag mehr.
Das geht mir und jeder Menge Bekannter auch so. Du bist nicht allein.
Geht mir genauso