iOS 26.1: Beta 3 bringt neue Funktionen und visuelle Anpassungen

Mit der dritten Vorabversion von iOS 26.1 nimmt Apple weitere Anpassungen am kommenden Betriebssystem-Update für iPhone und iPad vor. Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die Apple-TV-App, deren Symbol künftig farbiger ausfällt.

Diese Änderung steht im Zusammenhang mit dem gestern kommunizierten Rebranding des Streaming-Dienstes, der künftig nur noch unter dem Namen „Apple TV“ firmieren soll. Der bisherige Namenszusatz „Plus“ entfällt. Parallel will Apple der Plattform eine „lebendige Identität“ verleihen. Die neuen Icons sind auch in den Betaversionen anderer Apple-Betriebssysteme enthalten.

Änderungen bei Apple Intelligence

Darüber hinaus zeigen neue Textbausteine im Systemcode, dass Apple sich auf die Integration weiterer Anbieter für KI-basierte Funktionen vorbereitet. Neben dem bereits unterstützten ChatGPT deutet die aktuelle Beta an, dass Apple Intelligence künftig auch mit anderen Drittanbieter-Modellen arbeiten könnte. Intern wird hier bereits von einer „third-party AI integration“ gesprochen. Schon zuvor wurde Google Gemini als möglicher Kandidat genannt.

Lokale Medienaufzeichnung bei Gesprächen

Mit „Local Capture“ führt Apple in iOS 26 erstmals die Möglichkeit ein, lokale Audio- und Videoaufnahmen direkt während eines Anrufs anzufertigen. Die Funktion richtet sich an Nutzer, die Gespräche, Interviews oder Videoanrufe für spätere Bearbeitung aufzeichnen möchten.

In der aktuellen Beta von iOS 26.1 wurde „Local Capture“ um zusätzliche Optionen erweitert: Über die Einstellungen unter „Allgemein“ lässt sich nun festlegen, ob nur Audiodaten gespeichert werden sollen und wo die Dateien abgelegt werden.

Zudem können Nutzer den Aufnahmepegel manuell anpassen, wenn ein externes Mikrofon angeschlossen ist. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Tonqualität bei der Aufzeichnung. Wer „Local Capture“ häufiger verwendet, kann die Funktion auch direkt ins Kontrollzentrum legen, um Audio- oder Videoaufnahmen schnell zu starten.

Auch im Kontrollzentrum gibt es kleinere optische Anpassungen. Die Animationen beim Aufruf einzelner Elemente wirken dynamischer und zeigen je nach Wischgeste unterschiedlich ausgeprägte Bewegungseffekte. Erste Rückmeldungen aus der Community fallen gemischt aus. In den sozialen Netzen kritisieren einige Nutzer die neue Darstellung noch immer als zu verspielt, andere begrüßen die visuelle Weiterentwicklung der „Liquid Glass“-Oberfläche, die mit iOS 26 eingeführt wurde.