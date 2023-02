App Stores von Apple und Google auch in Japan unter Druck

Die Veröffentlichung dürfte nicht zuletzt angesichts der allgemeinen Entwicklung in diesem Bereich ein weiterer Warnschuss für Apple sein. Zwar drohen in Japan noch keine konkreten Maßnahmen, doch die Behörden wollen das Marktverhalten der beiden Konzerne fortan genauer unter die Lupe nehmen und es läuft wohl alles darauf hinaus, dass Apple sein App-Store-System auch auf diesem Markt umfassend anpassen muss.

Apple und Google sehen sich mit Blick auf ihre App-Store-Politik zunehmend unter Druck. Wir haben ja bereits darüber berichtet, dass die Gesetzgebung sowohl in Europa als auch in den USA darauf hinarbeitet, eine Öffnung der Mobilbetriebssysteme iOS und Android für Apps aus unabhängigen Quellen zu ermöglichen und zudem die Bedingungen für Entwickler zu verbessern.

Insert

You are going to send email to