App Store verantwortlich für 2,1 Millionen US-Arbeitsplätze

Im Umfeld von Apples „App-Economy“ sind in den vergangenen 16 Monaten in den USA 300.000 Arbeitsplätze entstanden. Aktuellen Aussagen des iPhone-Herstellers zufolge unterstützt das App-Store-Ökosystem jetzt mehr als 2,1 Millionen Arbeitsplätze quer über die Vereinigten Staaten.

Apple hebt hervor, dass sich die sogenannte iOS-App-Economy seit der Einführung des App Store im Jahr 2008 zu einem der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige entwickelt hat. Trotz der Pandemie biete der App Store weiterhin wirtschaftliche Möglichkeiten für Unternehmer jeder Größe.

Jeder der eine Idee hat und diese verwirklichen möchte, kann über den App Store Kunden auf der ganzen Welt erreichen und neue Möglichkeiten nutzen, die ohne den App Store so nicht möglich wären. Das App Store-Ökosystem unterstützt jetzt mehr als 2,1 Millionen Arbeitsplätze in allen 50 Bundesstaaten der USA — eine Steigerung von 15 Prozent seit dem letzten Jahr — als Teil der 2,7 Millionen Arbeitsplätze, die Apple landesweit unterstützt.

Gerade in Pandemie-Zeiten seien Apps im Alltag der Amerikaner noch wichtiger als zuvor, bieten sie doch neue Möglichkeiten zu lernen, zu arbeiten und mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben.

Apple selbst beschäftigt in den USA mittlerweile mehr als 90.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen sieht sich damit auf dem besten Weg, sein Zugeständnis an die US-Regierung, über einen Zeitraum von fünf Jahren 350 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, zu erfüllen.