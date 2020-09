Looking4Cache: Deutsche Geocaching-App zum halben Preis

Die Geocaching-App Looking4Cache Pro lässt sich in dieser Woche wieder zum halben Preis laden. Mit der Preissenkung auf 3,49 Euro macht der deutsche Entwickler der App auf die aktuell veröffentlichte Version 4.3.0 aufmerksam.

Looking4Cache baut auf die von Groundspeak betriebene Datenbank von Geocaching.com. Dementsprechend wird für den Zugriff auf die dort gespeicherten mehr als zwei Millionen Caches auch ein Benutzerkonto bei Geocaching.com benötigt. Ist diese Voraussetzung erfüllt, hält Looking4Cache nicht nur eine für deutsche Nutzer attraktivere, sondern auch in diversen Punkten deutlich bessere Benutzeroberfläche bereit.

Looking4Cache integriert OpenStreetMap und erlaubt die Anzeige von Vektor-Karten inklusive Höhenlinien. Dabei lässt sich die App auch komplett offline nutzen, was bei der Cache-Suche in schlecht abgedeckten Gebieten oder schlicht dann, wenn man Akku und Datenvolumen entlasten will, zugute kommt.

Eine umfassende Funktionsübersicht und Anleitung stellt der Entwickler auf seiner Webseite bereit. In Stichworten könnt ihr den Leistungsumfang der App auch im App Store nachlesen. Dort lässt sich die Looking4Cache Pro auch mit den folgenden Neuerungen zum Sonderpreis von 3,49 Euro laden. Alternativ steht auch eine kostenlose Lite-Version mit eingeschränktem Funktionsumfang zum Test zur Verfügung.

Neue Funktionen in Looking4Cache 4.3.0: