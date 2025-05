Neue „Wo ist?“-Tracker und ein günstiger Akku

Auch der uns bislang vor allem durch sein mit Apple Home kompatibles Smarthome-Zubehör bekannte Anbieter Onvis hat jetzt einen mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatiblen Tracker im Programm. Das Modell trägt den Namen Onvis Air und ist in Deutschland erhältlich.

Preislich holt uns der neue „Wo ist?“-Tracker verglichen mit der inzwischen massenhaft verfügbaren Konkurrenz zunächst einmal nicht hinter dem Ofen hervor. Mit 19,99 Euro im Einzelkauf liegt der Onvis Air eher im oberen Bereich. Interessanter wird es beim Kauf von zwei Stück für 31,99 Euro, nimmt man gleich vier davon, bezahlt man für alle zusammen nur 44,99 Euro.

Dem Hersteller zufolge kann der Onvis Air gegenüber der Konkurrenz mit einer besonders guten Batterielaufzeit punkten. Mit einer Knopfzelle vom Typ CR2430 soll sich der Tracker bis zu drei Jahre lang betreiben lassen. Die größere Batterie wirkt sich allerdings auch auf die Abmessungen aus. Onvis gibt hier eine Kantenlänge von 42 Millimetern und eine Dicke von 9 Millimetern an.

„Wo ist?“-Tracker ab 6,65 Euro

Deutlich günstiger kommt man hier mit den „Wo ist?“-Trackern von eher unbekannten Marken davon. So ist der Benlera Smart Tag momentan beispielsweise gerade im Viererpack für zusammen 28,99 Euro erhältlich. Wer Farbe als Unterscheidungsmerkmal setzt, kann hier auch jeweils einen in Weiß und einen in Schwarz für zusammen 19,99 Euro bekommen. Die schon seit längerer Zeit erhältlichen „Wo ist?“-Tracker von Vocolinc gibt es im Viererpack aktuell sogar schon zum Einzeplreis von 6,65 Euro.

Akku mit 20.000 mAh für 14 Euro

Kommen wir noch zu dem in der Überschrift angekündigten Akku. Ein Rabattcode über 50 Prozent senkt den Preis für die Iniu Powerbank mit 20.000 mAh gerade auf nur 14,25 Euro.

Der Akku hat ein USB-C-Kabel integriert und verfügt zudem über Anschlüsse für USB-C und USB-A. Ein integriertes Display informiert über den aktuellen Ladezustand. Mit einer maximalen Ladeleistung von 45 Watt lassen sich verbundene Mobilgeräte auch im Schnelllademodus wieder auftanken.

Achtet bei diesem Angebot auf den auf der Produktseite angezeigten Rabattcoupon beziehungsweise den Aktionscode T4UBUTV6 und prüft vor Kaufabschluss, ob die Aktion auch tatsächlich noch läuft.