Ausgedehnte Probeabos bei Tidal, BookBeat und Audible

Damit verbunden dann auch nochmal die Erinnerung an die weiterhin erhältlichen 3 kostenlosen Audible-Hörbücher . Diese Aktion setzt voraus, dass ihr in den vergangenen sechs Monaten kein Hörbuch-Abo bei Audible hattet.

Die Audioqualität bei Tidal HiFi kann sich mit bis zu 1411 kbps bereits mehr als sehen lassen. Wenn das nicht genügt, könnt ihr für 2 Euro auch drei Monate lang Tidal HiFi Plus mit bis zu 9216 kbps buchen. Hier gehen zudem noch 10 Prozent der Abo-Einnahmen an jene Künstler, die man am meisten hört.

Insert

You are going to send email to