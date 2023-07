„Luftlinie Navigation“: Extravagante Kompass-App für Radfahrer

Die vom deutschen Entwickler Andreas Rothaug angebotene iPhone-App Luftlinie Navigation lässt sich vielleicht am besten als „Komfort-Kompass für Radfahrer“ beschreiben. Die Anwendung will es dem Anwender überlassen, den tatsächlich genutzten Weg auszuwählen, dabei aber gleichzeitig verhindern, dass man sich komplett verfährt.

Das ist nichts, was ein einfacher Kompass nicht auch kann. Nur bringt „Luftlinie Navigation“ hier ein paar zusätzliche Funktionen und vor allem die bessere Optik mit ins Spiel. Die kräftige, standardmäßig grüne Farbgebung zeigt an, dass man sich grob in die richtige Richtung bewegt, driftet man zu weit ab, erscheint der Navigationspfeil vor einem grau basierten Hintergrund.

Vom Design her orientiert sich die Anwendung dabei im Wesentlichen an der Detailsuche von Apples „Wo ist?“-App, wo ebenfalls ein großer Pfeil die Richtung vorgibt. Ergänzend werden hier dann noch Informationen die die Entfernung in Kilometern, die verbleibende oder auch die bereits zurückgelegte Zeit und Strecke angeboten. Die Zieleingabe bei „Luftlinie Navigation“ erfolgt über eine Kartenansicht. Hier kann man entweder den Zielpunkt direkt auswählen oder diesen mithilfe der integrierten Suchfunktion finden.

Design-Varianten und „Action-Button“

Die App lässt sich auch ohne Internetverbindung verwenden, verfügt über einen integrierten Nachtmodus und kann auf Basis von verschiedenen Themen auch farblich angepasst werden. Bei der mit einem Zauberstab gekennzeichneten Taste unten links auf dem Hauptbildschirm handelt es sich um einen sogenannten „Action-Button“. Damit kann man beispielsweisen eine iOS-Kurzbefehl hinterlegen um zum Beispiel die Garage zu öffnen, eine bestimmte App oder auch ein zufälliges Album starten.

„Luftlinie Navigation“ lässt sich sieben Tage lang kostenlos testen. Wenn euch die App so zusagt, dass ihr sie weiterhin verwenden wollt, kann man sie entweder ab 1,99 Euro für einen begrenzten Zeitraum buchen oder dauerhaft als Einmalkauf für 24,99 Euro erwerben.