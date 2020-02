„App Store Confidential“: Neues Sachbuch von langjährigem Apple-Manager

Der langjährige Apple-Manager Tom Sadowski war zuletzt für das App-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich – jetzt hat Sadowski ein Buch über seine Zeit bei Apple geschrieben und verspricht zum morgigen Erscheinungstermin „wertvolle, persönliche Einblicke in die spannende Welt der App-Economy“.

Das 200 Seite starke Softcover „App Store Confidential“ wird am 18. Februar erscheinen und soll persönliche Erfahrungen mit strukturierten, einleuchtenden Erklärungen kombinieren. Der Diplom-Kaufmann kündigt nicht nur an die „kommenden Trends der App-Economy zu analysieren“, Sadowski will auch nützliches Praxiswissen liefern, das Entwicklern und Digitalinteressierten gleichermaßen helfen soll, die App Economy besser zu verstehen.

Nach monatelanger Arbeit an Wochenenden, im Taxi, Flieger, S-Bahn und in jeder freien Minute erscheint mein Buch ‘App Store Confidential’, das ihr ab sofort bei Amazon und ab nächste Woche beim Händler Eures Vertrauens kaufen könnt. Was erwartet den Leser? Wie bin ich zu Apple gekommen und was habe ich vorher gemacht? Wie funktioniert die App Economy? Ich nehme Euch mit zu spannenden persönlichen Erlebnissen mit Startups und zu einem Treffen mit Tim Cook. Was macht aus meiner Sicht eine App erfolgreich und welche Trends und Oportunities sehe ich für junge Entwickler? […]

Wir werden einen Blick in die Neuveröffentlichung werfen und melden uns, sollten wir eine Lese-Empfehlung bzw. -Warnung aussprechen können.