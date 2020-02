In der ARD Audiothek: Steve Jobs – Ein fiktives Selbstgespräch

Mit der erneuten Februar-Ausstrahlung erinnert der Radiosender NDR Info an die aus dem französischen übersetze Hörspielproduktion „Steve Jobs – Ein fiktives Selbstgespräch“.

Das 55 Minuten lange Hörspiel nach dem Theaterstück von Alban Lefranc lässt sich aktuell sowohl in der SR 2-Mediathek als auch in der ARD Audiothek anhören, kann über diesen MP3-Link aber auch direkt im Browser angesteuert werden.

In den Informationen zur Ursendung unterstreicht der SR, dass es sich bei der Adaption nicht um ein biografisches Hörspiel handelt, sondern um Hörkunst, die den Blick ins Innere eines Mannes wagt, „der mit einer faszinierend-abstoßenden Mischung aus Hybris und Menschenscheu die Gesellschaft seinen Erfindungen unterwarf“.

Steve Jobs, kalifornischer Computer-Pionier, starb 2011 mit 56 Jahren an Krebs. Alban Lefranc imaginiert ihn in seiner letzten Lebensphase: Den Krebs kann er nicht mehr länger ignorieren, auch wenn er dem Design der Tischlampe seines Krankenhauszimmers mehr Aufmerksamkeit widmet als den Ärzten. Dieser Mann hat keine Freunde, nur Assistenten. Vertieft ins innere Gespräch mit sich selbst, steigen in ihm Erinnerungen, hoch – und die unerträglich kränkende Einsicht, sterblich zu sein.