„App Store Confidential“: Apple will Buch-Verkauf verhindern

Über das neue Sachbuch des langjährigen Apple-Managers Tom Sadowski konnte ifun.de erst am Montag berichten. Seit gestern ist das 200 Seite starke Titel im Handel erhältlich – ob dies auch so bleibt ist allerdings unklar.

Apple scheint den Vertrieb des Buches verhindern zu wollen. Dies berichtet die DIE ZEIT in ihrer ab morgen erhältlichen Ausgabe Nr. 09 vom 20. Februar 2020.

Nach Informationen der Wochenzeitung glaubt Apple, dass in dem Werk „Geschäftsgeheimnisse“ verraten würden, die für das Unternehmen von „erheblichem wirtschaftlichen Wert“ seien. Das vom Hamburger Murmann Verlag herausgegebene Buch mit dem Titel App Store Confidential ist ein persönlicher Erfahrungsbericht des ehemaligen Managers Tom Sadowski, der bis November 2019 das Deutschlandgeschäft des App Stores leitete. Er bestreitet, in seinem Buch Geschäftsgeheimnisse preiszugeben.

Wir sind gerade noch dabei uns durch die biografisch strukturierten Manager-Aufzeichnungen zu lesen, würden uns aber schon jetzt auf Sadowski Seite schlagen wollen. Das Buch verzichtet (trotz des mit Apples Hang zu Verschwiegenheit kokettierenden Titels) beharrlich auf tiefergehende Auseinandersetzungen mit internen Vorgängen des iPhone-Konzerns.

Zwar streift Sadowski hier und da die seinen Aufgabenbereichen zugeordneten Entwickler-Treffen, weicht jedoch immer noch rechtzeitig vor möglicherweise spannenden Offenbarungen auf Plattitüden und motivierende Manager-Rhetorik aus, sodass das Buch nie Gefahr wirklich läuft, aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Unser Text-Favorit bislang:

Meine Learnings – Am Schluss dieser kleinen Zeitreise noch mal die wichtigsten Learnings aus meiner Zeit vor Apple:

1. Verstehe das Wofür In der Ausbildung musst du eine Menge Dinge lernen, ohne zu wissen, wofür. Es gibt Menschen, denen das nichts ausmacht. Zu welcher Sorte Mensch gehörst du? Wenn du, so wie ich, ein Wofür-Mensch bist, dann frage dich immer nach Sinn und Zweck dessen, was du gerade tust oder tun möchtest. Wenn dir das klar ist, kannst du Berge versetzen, und andere werden dir folgen.