App Store Awards 2025: Das sind Apples Apps und Spiele des Jahres

Apple hat die diesjährigen Gewinner der App Store Awards vorgestellt. Unter den ausgezeichneten Anwendungen befinden sich Tiimo als iPhone-App des Jahres und Detail als iPad-App des Jahres. Am Handgelenk erhält Strava den Titel Apple Watch App des Jahres.

Das iPhone-Spiel des Jahres ist Pokémon TCG Pocket, auf dem iPad wurde DREDGE von Black Salt Games ausgezeichnet. In der Kategorie kultureller Einfluss wurden Art of Fauna von Klemens Strasser, Chants of Sennaar von Playdigious, die Sehhilfe Be My Eyes, Focus Friend von Hank Green und die Buchcommunity StoryGraph gewürdigt.

Tiimo und Detail im Fokus der mobilen Nutzung

Tiimo setzt auf dem iPhone auf eine klare Strukturierung des Alltags. Die App bietet einen visuellen Planer, der Aufgaben und Termine übersichtlich abbildet. Eine integrierte KI hilft dabei, aus ersten Ideen konkrete To-dos zu formen. Laut Apple erhalten Nutzer damit ein Werkzeug, das Planungsschritte vereinfacht und Abläufe besser verständlich macht. Da alle Funktionen für kleine Bildschirme optimiert wurden, bleibt die Anwendung auch unterwegs gut bedienbar.

Detail wurde als beste iPad App ausgezeichnet und erweitert die Möglichkeiten der Videobearbeitung auf dem Tablet. Die App nutzt KI-gestützte Werkzeuge, um Arbeitsschritte wie Farbkorrekturen oder perspektivische Anpassungen zu erleichtern. Der größere Bildschirm des iPad sorgt dafür, dass mehrere Elemente gleichzeitig angezeigt werden können. Dadurch lassen sich Projekte intuitiver bearbeiten und auch anspruchsvollere Aufgaben ohne zusätzlichen Computer umsetzen.

Spiele und kulturell relevante Anwendungen

Pokémon TCG Pocket bietet auf dem iPhone eine mobile Umsetzung der bekannten Kartenkämpfe. Die Steuerung wurde für Touchscreens angepasst und ermöglicht kurze Spielsitzungen im Alltag. Auf dem iPad überzeugt DREDGE mit einer atmosphärischen Spielwelt, die entspanntes Angeln mit einer fortlaufenden Geschichte verbindet.

In der Kategorie kultureller Einfluss hebt Apple mehrere Projekte hervor, die Werkzeuge für Barrierefreiheit, Konzentration oder gemeinschaftliches Erleben bereitstellen. Viele davon haben wir auf ifun.de bereits besprochen.

Art of Fauna setzt Puzzle-Elemente ein, um Tierillustrationen zugänglich zu machen. Chants of Sennaar thematisiert Sprache als verbindendes Element. Die nun schon zehn Jahre alte App Be My Eyes unterstützt Menschen mit Sehbehinderungen bei alltäglichen Aufgaben. Focus Friend soll Ablenkungen reduzieren. StoryGraph bietet Leserinnen und Lesern einen Raum für den Austausch über Literatur.