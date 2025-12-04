Bosch Smart Home: Zusatz-Abo Home+ startet für 5 Euro/Monat

Mit Home+ startet Bosch ein kostenpflichtiges Zusatzangebot für seine Smart-Home-Plattform. Das Abonnement erweitert bestehende Systeme um neue Funktionen für mehr Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit. Die Erweiterung steht ab sofort für iOS-Nutzer zum Buchen in der offiziellen Bosch-App zur Verfügung, eine Android-Version soll im ersten Quartal 2026 folgen.

Steuerung mehrerer Systeme in einer App

Kernbestandteil von Home+ ist die sogenannte Multi-System-Steuerung. Sie ermöglicht es, bis zu drei Smart-Home-Installationen innerhalb einer App zu verwalten.

Anwender können dadurch ihren Hauptwohnsitz, eine Ferienwohnung oder auch das Zuhause von Angehörigen parallel überwachen und steuern. Der Wechsel zwischen den einzelnen Standorten erfolgt direkt in der App, ohne separate Anmeldungen. Damit richtet sich das Angebot insbesondere an Nutzer, die mehrere Immobilien oder Verantwortungsbereiche betreuen.

Erweiterte Audio- und Speicherfunktionen

Zu den weiteren Bestandteilen von Home+ gehört eine intelligente Audioanalyse, die über die Eyes Innenkamera II funktioniert. Diese erkennt Geräusche wie Glasbruch oder Alarme herkömmlicher Rauch- und Kohlenmonoxidmelder und sendet im Ernstfall Benachrichtigungen an das Smartphone. So soll die Reaktionszeit bei möglichen Gefahren verkürzt werden. Zusätzlich erhalten Nutzer Zugriff auf einen erweiterten Cloudspeicher. Dort können Videoclips der Bosch-Kameras länger und in größerer Anzahl abgelegt werden. Die Länge der gespeicherten Sequenzen lässt sich individuell festlegen.

Home+ kann als In-App-Kauf direkt über die Bosch Smart Home App gebucht werden. Die Abrechnung erfolgt wahlweise monatlich oder jährlich über den jeweiligen App Store. Das Monatsabo kostet 4,99 Euro, das Jahresabo 49,99 Euro. Das Angebot gilt für bis zu drei verbundene Controller pro Account und kann monatlich gekündigt werden. Bosch betont, dass sich Home+ sowohl für den Einsatz im Inland als auch im Ausland eignet, solange die jeweiligen Controller in unterstützten Ländern betrieben werden.

Nicht das erste Zusatzabo

Bosch erweitert mit Home+ ein Abomodell, das bereits aus mehreren Bausteinen besteht. Neben dem neuen Dienst gehören auch Security+, Cloud+, Audio+ und Protect+ zum Portfolio. Security+ verbindet das heimische Alarmsystem mit einer ständig besetzten Notrufleitstelle. Cloud+ vergrößert den verfügbaren Videospeicher für Kameras und ermöglicht längere Aufzeichnungen.

Home+ reiht sich als weiteres Modul in diese Struktur ein und ergänzt die bestehenden Angebote um eine Steuerzentrale für mehrere Standorte sowie zusätzliche Analysefunktionen.