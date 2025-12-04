Zur Verwaltung mehrerer Standorte
Bosch Smart Home: Zusatz-Abo Home+ startet für 5 Euro/Monat
Mit Home+ startet Bosch ein kostenpflichtiges Zusatzangebot für seine Smart-Home-Plattform. Das Abonnement erweitert bestehende Systeme um neue Funktionen für mehr Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit. Die Erweiterung steht ab sofort für iOS-Nutzer zum Buchen in der offiziellen Bosch-App zur Verfügung, eine Android-Version soll im ersten Quartal 2026 folgen.
Steuerung mehrerer Systeme in einer App
Kernbestandteil von Home+ ist die sogenannte Multi-System-Steuerung. Sie ermöglicht es, bis zu drei Smart-Home-Installationen innerhalb einer App zu verwalten.
Anwender können dadurch ihren Hauptwohnsitz, eine Ferienwohnung oder auch das Zuhause von Angehörigen parallel überwachen und steuern. Der Wechsel zwischen den einzelnen Standorten erfolgt direkt in der App, ohne separate Anmeldungen. Damit richtet sich das Angebot insbesondere an Nutzer, die mehrere Immobilien oder Verantwortungsbereiche betreuen.
Erweiterte Audio- und Speicherfunktionen
Zu den weiteren Bestandteilen von Home+ gehört eine intelligente Audioanalyse, die über die Eyes Innenkamera II funktioniert. Diese erkennt Geräusche wie Glasbruch oder Alarme herkömmlicher Rauch- und Kohlenmonoxidmelder und sendet im Ernstfall Benachrichtigungen an das Smartphone. So soll die Reaktionszeit bei möglichen Gefahren verkürzt werden. Zusätzlich erhalten Nutzer Zugriff auf einen erweiterten Cloudspeicher. Dort können Videoclips der Bosch-Kameras länger und in größerer Anzahl abgelegt werden. Die Länge der gespeicherten Sequenzen lässt sich individuell festlegen.
Home+ kann als In-App-Kauf direkt über die Bosch Smart Home App gebucht werden. Die Abrechnung erfolgt wahlweise monatlich oder jährlich über den jeweiligen App Store. Das Monatsabo kostet 4,99 Euro, das Jahresabo 49,99 Euro. Das Angebot gilt für bis zu drei verbundene Controller pro Account und kann monatlich gekündigt werden. Bosch betont, dass sich Home+ sowohl für den Einsatz im Inland als auch im Ausland eignet, solange die jeweiligen Controller in unterstützten Ländern betrieben werden.
Nicht das erste Zusatzabo
Bosch erweitert mit Home+ ein Abomodell, das bereits aus mehreren Bausteinen besteht. Neben dem neuen Dienst gehören auch Security+, Cloud+, Audio+ und Protect+ zum Portfolio. Security+ verbindet das heimische Alarmsystem mit einer ständig besetzten Notrufleitstelle. Cloud+ vergrößert den verfügbaren Videospeicher für Kameras und ermöglicht längere Aufzeichnungen.
Home+ reiht sich als weiteres Modul in diese Struktur ein und ergänzt die bestehenden Angebote um eine Steuerzentrale für mehrere Standorte sowie zusätzliche Analysefunktionen.
Last bloß alle die Cloudprodukte im Regal! Grad „Bosch“ hat doch neulich erst eins für immer wieder abgeschaltet.
Das Einrichten der 8 Thermostate war schon schwierig – aber irgendwann ging es. Nachdem ich mein iPhone 17 Pro bekommen habe, wollte der Hub wieder aktiviert werden – bis heute klappt das nicht! Einige hundert Euro fürn Arsch.
Der Service antwortet nach Wochen mal und ich stelle die Thermostate per Hand ein. Vielleicht nur mein Problem, aber man liest nicht so viel richtig Gutes über das System.
Und deswegen Home Assistant. 5€ für so ein unnötiges Cloud-Gedöns ist frech. Hier zieht Bosch einfach Leuten das Geld aus der Tasche, die es nicht besser wissen.
Finger weg von Bosch. Teuer, schlechter Service und sehr umständlich. Habe leider viele Feuermelder von denen und bereue es.
Kann ich nur bedingt verstehen. In Sachen Home Automation gibt es so viele Sachen, die inzwischen, wenn man jetzt nicht wirklich 2 Hände hat:
Ohne cloud, einfach einzurichten und dann auch zu erweitern.
In Sachen Home Assistent (wobei ich lieber iobroker einsetze, yaml als Programmiersprache ist sowas von ungeeignet)
… und selbst wenn man Apple HomeKit nimmt (was natürlich gegen HA oder IOB ein Witz ist) kommt man recht weit.
Dann gibt es ja noch die Fritze oder homematic, beides würde ich persönlich nicht nehmen, würden ja trotzdem gehen.
Selbst stehe ich im Haus auf KNX und einer Kombination mit ioBroker, neben her experimental Home Assistent.
In unsere Berliner Stadtwohnung nur iobroker (mit Shelly, EVE, aqara & Co.) und natürlich kann ich alles fernsteuern (IPv64.net mit vielen Lösungen, ich brauche die nicht, habe überall feste IPv4 Adressen)
Alles mögliche an Lösung, …
Interessant. Mich hatte damals Blockly abgeschreckt.
Gut mittlerweile macht man in HA 95% in der GUI ohne YAML
Oh wie gütig von Bosch: für 60€ mehr im Jahr darf ich meine eigenen Geräte steuern.
Das hat schon was…
Ich habe eine neue Buderus Anlage, und das gehört zu Bosch. Alles was bei denen digital ist, verstehen Sie selbst nicht. Die App ist grottig und der Service eine Katastrophe. Techniker werden geschickt und gehen wieder, ohne dass sie wissen, was sie tun sollen. Finger weg von diesen beiden Firmen.
Bosch und Smarthome?
Nein Danke!!
Die Wlan „Gateways“ bzw Sticks für deren Klimasplitanlagen sind die reinste Katastrophe!
Ständig Verbindungsverluste – die Bewertungen im Appstore erzählen das gleiche Lied wie ich es erlebt habe.
Smart + Bosch = funktioniert nicht!