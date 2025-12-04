Deutscher Entwicklerpreis 2025: Auch iPhone-Titel ausgezeichnet

Der Deutsche Entwicklerpreis hebt jedes Jahr herausragende Produktionen aus dem deutschsprachigen Raum hervor. Neben großen PC- und Konsolentiteln wurden diesmal auch mehrere Spiele ausgezeichnet, die bereits auf dem iPhone verfügbar sind.



Drei davon zeigen, wie gut sich kompakte Konzepte und präzise Spielmechaniken auf mobile Geräte übertragen lassen.

Dungeon Clawler: Roguelike mit Greifarmmechanik

Das prämiierte „Dungeon Clawler“ kombiniert Roguelike-Elemente mit einer Greifarmsteuerung, die neue Waffen und Ausrüstung direkt aus einem Automaten zieht. Zufall und Planung greifen dabei ineinander und erzeugen eine klare Spielstruktur, die auf mobilen Geräten gut funktioniert. Kurze Runden und eine einfache Eingabelogik erleichtern den Einstieg.

Die zunehmende Komplexität entsteht schrittweise und bleibt auch auf kleinen Displays übersichtlich. Dungeon Clawler hat den Innovationspreis erhalten und wurde als Bestes Casual Game 2025 ausgezeichnet.

Duck Detective: Humorvolles Rätselspiel

Das Berliner Studio Happy Broccoli Games erhielt den Preis für das beste Audiodesign. „Duck Detective: The Ghost of Glamping“ setzt auf ein klassisches Ermittlungsprinzip mit Gesprächen, Hinweisen und logischen Schlussfolgerungen.

Die gelobte Audioumgebung schafft eine stimmige Atmosphäre und unterstützt die Rätselstruktur. Das Kapitelprinzip erleichtert kurze Spielsitzungen, wodurch sich der Titel gut für das iPhone eignet. „Duck Detective: The Ghost of Glamping“ wurde als Titel mit dem besten Audiodesign ausgezeichnet.

Bauhaus Bonk: Minimalistisches Geschicklichkeitsspiel

„Bauhaus Bonk“ war unter den Bestplatzierten der Kategorie Bestes Casual Game. Das Spiel nutzt eine reduzierte Formensprache, die an die Bauhaus-Schule erinnert. Die Steuerung erfolgt über einen einzigen Knopf, mit dem eine Figur durch farbige Bereiche manövriert wird. Später werden bewegliche Hindernisse und logische Abläufe eingeführt. Die kurzen Levelabschnitte machen den Titel besonders für das mobile Spielen geeignet.

Die drei ausgezeichneten Spiele unterstreichen, dass mobile Titel längst fester Bestandteil der deutschsprachigen Games-Landschaft sind und sich auch im Wettbewerb mit klassischen Plattformproduktionen behaupten können.