iPhone XS und AirPods Pro 2 vertragen sich nicht

Das iPhone XS verträgt sich offenbar längst nicht so gut mit den AirPods Pro der zweiten Generation, wie man das eigentlich erwarten würde. Telefonate sind über die Apple-Ohrhörer nämlich nur dann möglich, wenn man selbst einen Anruf aufbaut. Nimmt man dagegen ein eingehendes Gespräch an, so wird die Verbindung zwischen iPhone und Ohrhörern für einen kurzen Zeitraum automatisch getrennt getrennt.

Wir wissen zwar nicht sicher, ob tatsächlich alle Besitzer dieser Gerätekombination von dem Problem betroffen sind, in jedem Fall handelt es sich jedoch um ein weit verbreitetes Fehlerbild, dass auch in verschiedenen Online-Foren, unter anderem im Apple Support-Forum und bei Reddit, diskutiert wird. Fakt ist, dass gleichermaßen das iPhone XS wie auch das iPhone XS Max betroffen sind – beides Geräte, die laut Apple in vollem Umfang mit den AirPods Pro 2 kompatibel sind.

Das Problem tritt auf, sobald man einen eingehenden Anruf annimmt, während man die AirPods Pro mit seinem iPhone XS verbunden hat. Die Verbindung zwischen dem Telefon und den AirPods Pro wird dann für rund 20 Sekunden unterbrochen, erst danach verbinden sich die Geräte wieder neu.

An den AirPods der betroffenen Nutzer kann das ganze nicht liegen, denn abgesehen von der vergleichsweise großen Anzahl der Betroffenen lassen sich deren Hörer problemlos mit einem anderen iPhone-Modell nutzen.

Apple Support ratlos

Der Apple Support scheint diesbezüglich völlig ratlos. Ein betroffener Nutzer schreibt uns, dass er auf seine Anfrage hin die AirPods einsenden musste und als „repariert“ zurückerhalten hat – das Fehlerbild war danach jedoch unverändert das gleiche.

Auch das diese Woche von Apple veröffentlichte Softwareupdate auf iOS 16.2 hat zu keinerlei Verbesserung geführt. Bekannt ist der Fehler auch bei Apple jedoch durchaus schon länger, die ersten protokollierten Berichte gehen auf Mitte November zurück.