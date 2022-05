App Store: Account-Löschungen werden ab 30. Juni Pflicht

Löschen Anwender einen Account, zu dem ein laufendes App-Store-Abonnement vorhanden ist, bietet Apple den Entwicklern keine Möglichkeit an, dieses in einem Rutsch zu kündigen. Hier schlägt der Konzern lediglich vor die Anwender darauf hinzuweisen, dass diese im nächsten Abrechnungszeitraum erneut zur Kasse gebeten werden und eine Kündigung im Bedarfsfall manuell anstoßen müssen.

Eine entsprechende Option muss nun spätestens zum 30. Juni 2022 in allen Anwendungen enthalten sein, die nach dem Stichtag neu in Apples Softwarekaufhaus eingereicht oder mit einer Aktualisierung versehen werden sollen.

Im Kern geht es dabei um die Durchsetzung einer einfachen Faustregel : App-Anbieter, die in ihren Applikationen die Erstellung eines Nutzerkontos ermöglichen (etwa weil dieses für den Einsatz der App zwingend vorausgesetzt wird) müssen in der betreffenden Anwendung auch die einfache Löschung der so entstandenen Konten anbieten.

