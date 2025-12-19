App Store 2025: Das waren die beliebtesten iPhone-Apps und Spiele

Apple hat zum Jahresende eine Übersicht zu den meistgeladenen Apps und Spielen des Jahres 2025 veröffentlicht. Während der Konzern seine App Store Awards international anlegt, zeigt ein Blick auf die deutschen Top-Charts, welche Anwendungen hierzulande besonders häufig auf iPhones installiert wurden.

Die Ranglisten geben Einblick in Nutzungsgewohnheiten, digitale Alltagshelfer und den wachsenden Stellenwert von KI-Anwendungen.

Kostenlose Apps: KI, Alltag und Shopping

An der Spitze der kostenlosen iPhone-Apps in Deutschland steht 2025 die offizielle ChatGPT-App. Der KI-Assistent wird damit häufiger geladen als klassische Dauerbrenner wie Google Chrome oder WhatsApp. Ebenfalls weit oben platziert sind Googles Such- und Kartenangebote sowie Threads als textorientiertes soziales Netzwerk. Mit Google Gemini findet sich ein weiterer KI-Dienst unter den Top-Platzierungen, wenn auch mit etwas Abstand.

Auffällig ist zudem die starke Präsenz von Handels und Service Apps. Temu, REWE, Lidl Plus, PAYBACK und PayPal zählen zu den meistgeladenen Anwendungen. Sie decken Einkauf, Bonusprogramme und Zahlungsabwicklung ab und spiegeln die zunehmende Verzahnung von Smartphone und Konsumalltag wider. Ergänzt wird die Liste durch etablierte Medienangebote wie YouTube, Spotify, Instagram und TikTok sowie durch Doctolib als zentrale Plattform für Arzttermine.

Bezahlte Apps und Spiele

In den deutschen Kaufcharts bei den Apps dominieren vor allem spezialisierte Anwendungen. Navigationshilfen wie Blitzer.de PRO, Messenger mit Fokus auf Datenschutz wie Threema oder TeleGuard sowie Gesundheits- und Fitness Apps wie AutoSleep oder HeartWatch finden sich in den oberen Rängen. Kreative Nutzer greifen weiterhin zu Procreate Pocket oder ProCamera, während Shadowrocket als Netzwerktool ebenfalls stark nachgefragt bleibt.

Bei den Top-Spielen 2025 zeigt sich ein gemischtes Bild aus Klassikern und neueren Erfolgen. „Kostenlos“ führen Titel wie Block Blast, Roblox und Clash Royale die Charts an. Im kostenpflichtigen Bereich behaupten sich seit Jahren etablierte Spiele wie Minecraft, Stardew Valley, Geometry Dash oder Bloons TD 6. Hinzu kommen Strategietitel wie Plague Inc. oder Balatro, die auch 2025 konstant gekauft werden.