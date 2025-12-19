Mozillas neue Browser-Strategie: Firefox soll zum KI-Browser werden

Mozilla hat mit dem Amtsantritt von Anthony Enzor DeMeo als neuem CEO eine klare strategische Linie formuliert. Im Zentrum steht der Umbau von Firefox zu einem KI-gestützten Browser. Der Zeitrahmen dafür beträgt mehrere Jahre.

Mozilla reagiert damit auf tiefgreifende Veränderungen im Netz, bei denen künstliche Intelligenz zunehmend bestimmt, wie Inhalte gefunden, eingeordnet und genutzt werden.

Nach Einschätzung des neuen Konzernchefs wird der Browser künftig zur zentralen Schnittstelle für digitale Entscheidungen. Genau dort sollen Nutzer nachvollziehen können, welche Rolle KI spielt und wie Daten verarbeitet werden. Mozilla will sich dabei bewusst von anderen Anbietern abgrenzen.

KI-Funktionen sollen verständlich erklärt werden und sich vollständig deaktivieren lassen.

KI-Funktionen sollen abschaltbar sein

Parallel zur technischen Weiterentwicklung plant Mozilla auch Veränderungen am Geschäftsmodell. Einnahmen sollen breiter aufgestellt werden und weniger stark von Suchmaschinenverträgen abhängen. Die wirtschaftliche Ausrichtung soll dabei mit dem Anspruch vereinbar bleiben, Software zu entwickeln, die den Nutzern Kontrolle über ihre Daten gibt. Firefox bleibt das zentrale Produkt, soll aber perspektivisch durch weitere Anwendungen ergänzt werden, die denselben Grundsätzen folgen.

Die Ankündigung, Firefox gezielt zu einem KI-Browser auszubauen, stößt jedoch nicht überall auf Zustimmung. In sozialen Netzen äußern Nutzer die Sorge, Mozilla entferne sich von dem Profil, das Firefox über Jahre geprägt hat. Der Browser galt vielen als bewusste Alternative zu Plattformen, bei denen neue Technologien ohne Wahlmöglichkeiten eingeführt werden. Trotz der Zusicherung, dass die KI-Funktionen abschaltbar sein sollen, wird der Strategiewechsel daher kritisch beäugt.

Ob sich der Umbau von Firefox zum KI-Browser mit dem Anspruch auf Transparenz und Selbstbestimmung vereinbaren lässt, dürfte entscheidend dafür sein, wie glaubwürdig Mozilla seine Rolle als unabhängiger Anbieter künftig ausfüllen kann.

Immerhin: Die KI-Funktionen sollen sich an zentraler Stelle vollständig deaktivieren lassen. Ein Eingeständnis, das Anthony Enzor DeMeo im Anschluss an seine Ankündigung auf reddit.com noch mal gesondert betont hat, und inzwischen sogar von einem regelrechten „Kill Switch“ spricht.