iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 062 Artikel

KI-Funktionen sollen abschaltbar sein

Mozillas neue Browser-Strategie: Firefox soll zum KI-Browser werden
Artikel auf Mastodon teilen.
17 Kommentare 17

Mozilla hat mit dem Amtsantritt von Anthony Enzor DeMeo als neuem CEO eine klare strategische Linie formuliert. Im Zentrum steht der Umbau von Firefox zu einem KI-gestützten Browser. Der Zeitrahmen dafür beträgt mehrere Jahre.

Distilled Header Anthony 2048x1152

Mozilla reagiert damit auf tiefgreifende Veränderungen im Netz, bei denen künstliche Intelligenz zunehmend bestimmt, wie Inhalte gefunden, eingeordnet und genutzt werden.

Nach Einschätzung des neuen Konzernchefs wird der Browser künftig zur zentralen Schnittstelle für digitale Entscheidungen. Genau dort sollen Nutzer nachvollziehen können, welche Rolle KI spielt und wie Daten verarbeitet werden. Mozilla will sich dabei bewusst von anderen Anbietern abgrenzen.

KI-Funktionen sollen verständlich erklärt werden und sich vollständig deaktivieren lassen.

KI-Funktionen sollen abschaltbar sein

Parallel zur technischen Weiterentwicklung plant Mozilla auch Veränderungen am Geschäftsmodell. Einnahmen sollen breiter aufgestellt werden und weniger stark von Suchmaschinenverträgen abhängen. Die wirtschaftliche Ausrichtung soll dabei mit dem Anspruch vereinbar bleiben, Software zu entwickeln, die den Nutzern Kontrolle über ihre Daten gibt. Firefox bleibt das zentrale Produkt, soll aber perspektivisch durch weitere Anwendungen ergänzt werden, die denselben Grundsätzen folgen.

Firefox Browser

Die Ankündigung, Firefox gezielt zu einem KI-Browser auszubauen, stößt jedoch nicht überall auf Zustimmung. In sozialen Netzen äußern Nutzer die Sorge, Mozilla entferne sich von dem Profil, das Firefox über Jahre geprägt hat. Der Browser galt vielen als bewusste Alternative zu Plattformen, bei denen neue Technologien ohne Wahlmöglichkeiten eingeführt werden. Trotz der Zusicherung, dass die KI-Funktionen abschaltbar sein sollen, wird der Strategiewechsel daher kritisch beäugt.

Ob sich der Umbau von Firefox zum KI-Browser mit dem Anspruch auf Transparenz und Selbstbestimmung vereinbaren lässt, dürfte entscheidend dafür sein, wie glaubwürdig Mozilla seine Rolle als unabhängiger Anbieter künftig ausfüllen kann.

Immerhin: Die KI-Funktionen sollen sich an zentraler Stelle vollständig deaktivieren lassen. Ein Eingeständnis, das Anthony Enzor DeMeo im Anschluss an seine Ankündigung auf reddit.com noch mal gesondert betont hat, und inzwischen sogar von einem regelrechten „Kill Switch“ spricht.

Laden im App Store
Firefox: Internet Browser
Firefox: Internet Browser
Entwickler: Mozilla
Preis: Kostenlos
Laden

19. Dez. 2025 um 15:09 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wenigstens kann man es abschalten.
    Selbst wenn es nicht so wäre würde ich bei Firefox bleiben.
    Chrome geht gar nicht mehr seitdem die Adblocker nicht mehr ordentlich arbeiten dürfen.

    Antworten Melden

  • „Im Zentrum steht der Umbau von Firefox zu einem KI-gestützten Browser. Der Zeitrahmen dafür beträgt mehrere Jahre.“

    Glaube ich persönlich nicht. 2% Marktanteil und weiter fallend, Firefox wird es in einigen Jahren in dieser Form nicht mehr geben. Entweder es ist dann Chromium-basiert oder Mozilla stampft ihn ein und widmet sich dann vollends dem „Aktivismus“. Allerdings ist es schon bemerkenswert, dass man mit so wenig Marktanteil Strategien fährt, die die letzten Nutzer auch noch vertreiben.

    Antworten Melden

  • Als Web-Entwickler kann ich nur sagen: Hoffentlich wird Firefox ganz verschwinden. Mozilla bremst die Entwicklung von Features und Technologien seit Jahren aus. Mozilla sollte sich hier anders positionieren und keinen Browser mehr anbieten. Schlimm genug, dass wir uns mit WebKit rumschlagen müssen als Entwickler. Aber die Gecko Engine ist noch einmal zehn Nummern schlimmer. Firefox ist nur noch ein Proof-of-Concept Projekt. Ihr Engagement bei der Entwicklung von Rust ist fantastisch. Die Unterstützung der Entwickler-Community ist in vielen Bereichen sehr unterstützend. MDN, eine konkurrenzlose Referenzseite. Das sind die Sachen, auf die sich Mozilla konzentrieren sollte, in meinen Augen.

    Antworten Melden

  • Firefox war und ist die Nummer eins bei mir immer gewesen. Bei den meisten leider chrome. Hoffe Firefox bleibt sich treu.

    Antworten Melden

  • Ich hoffe, das dieser überflüssige Blödsinn, nicht noch weitere Ressourcen kostet..

    Wird es, ist mir auch klar…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43062 Artikel in den vergangenen 6684 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven