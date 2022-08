App-Empfehlung „Scan & Copy“: Flinke Texterfassung mit der iPhone-Kamera

Scan & Copy ergänzt Quickscan hervorragend und punktet in all jenen Situationen, in denen gedruckte Informationen direkt weitergegeben werden sollen beziehungsweise weiterverarbeitet werden müssen. Die automatische Sicherung macht dies dann einen ganzen Zacken schneller als Apples Live Text, der auf eine manuelle Auswahl durch den Nutzer angewiesen ist.

Darüber hinaus ist auch „Scan & Copy“ in der Lage PDF-Dokumente zu exportieren, verzichtet in diesen jedoch auf die OCR-Texterfassung und liefert lediglich Bilder aus, die sich leider nicht durchsuchen lassen.

