App-Geheimtipp: Scan & Copy in neuer Ausgabe verfügbar

Was die Gegenfinanzierung seines Hobbyprojektes angeht setzt Entwickler Lasse Stolley auf eine Spenden-Option und hat es geschafft einen Paypal-Button in den App-Einstellungen zu verstecken und an Apples Eingangskontrolle vorbei zu schmuggeln.

In den Einstellungen der App könnt ihr festlegen ob Scan & Copy neue Texte zu bestehenden hinzufügen oder als neue behandeln soll, zwischen Deutsch, Englisch und Spanisch wählen, was die Erkennungssprache angeht und euch aussuchen, ob Absätze berücksichtigt werden sollen oder nicht.

Die iPhone-Applikation Scan & Copy kennt ihr vielleicht schon von unserer ersten Berücksichtigung kurz nach ihrem App Store-Debüt im vergangenen Sommer . Jetzt ist das Projekt des ifun.de-Lesers Lasse Stolley in Version 2.1 erschienen und verdient eine erneute Erwähnung. Der gänzlich kostenfreie Download konkurriert mit QuickScan um einen Platz auf euren iPhones und bietet sich hier als kleiner Helfer an, der Textinhalte aus Dokumenten, Briefen und der Tageszeitung schnell digitalisieren und weitergeben kann.

