Warum Apple die Hinweise auf die Wörterbücher aus der Funktionsübersicht von iOS 16 entfernt hat ist Unklar. Da Cupertino die in iOS verfügbaren Wörterbücher hauptsächlich von Drittanbietern lizenziert – in Deutschland stellt der DUDEN-Verlag das Deutsch-Wörterbuch – dürften im Hintergrund wohl fehlgeschlagene Lizenzabsprachen ausschlaggebend sein.

Die Funktionsübersicht zur großen Herbst-Aktualisierung auf iOS 16, die Apple auf der Vorschau-Webseite „Neue Features in iOS 16“ notiert hat, ist alles andere als in Stein gemeißelt. Vielmehr handelt es sich bei der Vorstellung der wichtigsten Features und Verbesserungen um ein lebendes Dokument, das Apple im Laufe der Betaphase immer wieder auch anpasst und editiert.

Nachschlagen per Kontextmenü und Suche Neu in iOS 16: Nur fünf statt sieben neue Wörterbücher

Insert

You are going to send email to