An Apple vorbei: Spotify ermöglicht direkte Hörbuchkäufe in der App

Nutzer der Spotify-App auf dem iPhone können in den USA ab sofort direkt in der App sehen, wie viel ein Hörbuch kostet – und es über einen externen Link kaufen. Möglich wurde dies durch ein Gerichtsurteil in den Vereinigten Staaten, das Apple verpflichtet, App-Entwicklern mehr Freiheiten bei der Gestaltung ihrer Zahlungsprozesse zu gewähren. Damit entfallen bestimmte Einschränkungen, die bislang eine einfache Kaufabwicklung in vielen Apps verhinderten.

Spotify reagierte vergleichsweise schnell auf die neuen Vorgaben: Bereits kurz nach dem Urteil wurde ein entsprechendes App-Update bei Apple eingereicht und inzwischen freigegeben. Die Änderungen betreffen nicht nur den Einzelkauf von Hörbüchern, sondern auch die Möglichkeit, ein zusätzliches Hörzeitkontingent zu erwerben. Premium-Abonnenten erhalten bislang ein monatliches Kontingent von 15 Hörstunden – wer darüber hinaus hören möchte, kann dieses nun direkt über die App zukaufen.

Gerichtsurteil hebt bisherige App-Store-Regeln auf

Hintergrund ist ein juristischer Streit zwischen Apple und dem Spiele-Publisher Epic Games, der nun zu einem weitreichenden Urteil führte. Apple wurde vom zuständigen US-Gericht vorgeworfen, zentrale Vorgaben eines bereits 2021 erlassenen Urteils missachtet zu haben. Das Gericht untersagte dem Unternehmen nun ausdrücklich, die Weiterleitung zu externen Zahlungsanbietern zu blockieren oder zu erschweren.

Für Spotify bedeutet dies konkret: Das Unternehmen darf in seiner iOS-App Preisangaben machen und auf externe Kaufmöglichkeiten hinweisen – ohne dass Apple Gebühren dafür verlangen oder technische Hürden aufbauen darf. Weitere Anbieter wie Kindle oder Patreon haben bereits ähnliche Schritte unternommen.

Spotify hatte den Kauf von Hörbüchern über die iOS-App bereits 2022 entfernt, nachdem man Apples damalige Regelungen als wettbewerbsfeindlich kritisiert hatte. Mit dem neuen Urteil sieht sich das Unternehmen darin bestätigt, eine offenere Plattformpolitik anzustreben. Künftig könnten so auch Verlage und Autoren von besseren Vertriebsmöglichkeiten innerhalb der App profitieren.