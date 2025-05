VEGER Mini: Powerbank-Empfehlung zu Aktionspreisen ab 8,99 Euro

Die VEGER Mini Powerbank begleitet uns inzwischen regelmäßig – zuletzt erst wieder bei einer Skandinavien-Tour in der vergangenen Woche. Nacht auf der Fähre hat sich der kompakte Stromspender als praktische Ladestation für die Apple Watch bewährt, während sie tagsüber zusätzliche Energie fürs iPhone liefert.

Wer ein platzsparendes Ladegerät für unterwegs sucht, das sowohl die Uhr als auch das Smartphone versorgt, wird mit diesem Modell gut bedient. Eine Digitalanzeige an der Seite informiert zudem jederzeit über die noch verfügbare Kapazität.

Integrierte Ladeoptionen ohne Zusatzkabel

Ein Highlight der VEGER Mini ist das integrierte, bidirektionale Kabel mit USB-C- und Lightning-Anschluss. Damit lassen sich iPhone, iPad oder andere Geräte nicht nur laden, sondern bei Bedarf auch die Powerbank selbst aufladen – je nach vorhandenem Anschluss. Ergänzt wird das Setup durch einen weiteren USB-C-Port sowie ein magnetisches Ladepad für die Apple Watch. So können bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgt werden.

Klein, leicht, unterwegs bewährt

Mit einer Größe von rund 11 × 7 × 2 Zentimetern und einem Gewicht von etwa 180 Gramm passt die Powerbank gut in Jackentasche oder Tankrucksack. Ein kleines LED-Display zeigt den aktuellen Ladestand in Prozent sowie einen Schnelllademodus an. Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überhitzung und Überladung sind ebenfalls integriert.

In unserem Alltagseinsatz hat sich die Powerbank als zuverlässiger Begleiter erwiesen – vor allem dann, wenn es unterwegs unkompliziert und kompakt sein soll.

Die VEGER Mini Powerbank ist in zwei Kapazitätsvarianten erhältlich: mit 5.000 mAh und 10.000 mAh. Besonders interessant sind aktuell die Preise. Die kleinere Version startet bereits ab 8,99 Euro, das größere Modell ist ab 14,99 Euro gelistet – je nach Farbwahl also teils deutlich günstiger als noch vor wenigen Wochen.