Google Maps: Google ersetzt einfache Suche durch KI-Chat

Der Suchmaschinen-Anbieter Google hat angekündigt, in seiner Karten-Applikation Google Maps zukünftig auf generative KI-Algorithmen setzen zu wollen. Anstatt des klassischen Suchfeldes sollen Anwender-Eingaben demnächst von einer künstlichen Intelligenz ausgewertet und beantwortet werden.

Laut Google sollen die neuen KI-Funktionen in einem ersten Schritt nur in den Vereinigten Staaten ausgespielt werden, wo diese vorerst auch nur ausgewählten „Local Guides“, also den auf Google Maps besonders aktiven Anwendern, angeboten werden sollen.

KI wertet auch Kommentare aus

Größter Vorteil soll laut Google die Tatsache sein, dass die KI durch die Auswertung der über 250 Millionen Orte und über 300 Millionen Ergänzungen und Kommentaren von Anwendern in der Lage sein soll, auch weniger spezifisch formulierte Suchanfragen mit konkreten Treffern beantworten zu können – und dies unabhängig davon, „wie spezifisch, nischenbezogen oder breit gefächert“ die jeweiligen Eingaben ausfallen.

Anwender könnten die KI etwa ganz allgemein nach „Orten mit Vintage-Atmosphäre“ befragen und würden dann Ergebnisse erhalten, die auch Fotos, Bewertungen und Rezensionen aus der Community auswerten und in die letztlich ausgegebenen Empfehlungen einbeziehen würden. Gleichzeitig würde sich die KI um die Kategorisierung der Ergebnistreffer bemühen und diese mit ausgesuchten Bildern und zusammenfassenden Kurzbeschreibungen anzeigen. Wie dies aussehen soll, demonstriert Google in einem kurzen Video:

Konversationen mit Kontext

Zudem soll das KI-Modell auch den aktuellen Gesprächskontext auswerten. Fragt man zuerst nach möglichen Zielen für einen regnerischen Tag und bittet anschließend um ergänzende Optionen für Ausflüge mit Kindern, dann wird die zweite Abfrage mit dem Wetter-Kontext der Ersten durchgeführt.

Google bezeichnet die KI-Integration derzeit noch als Experiment. Will sich zukünftig aber voll und ganz auf die intelligenten Algorithmen verlassen: „This is just the beginning of how we’re supercharging Maps with generative AI, and we’re excited to start with our passionate community of Local Guides as we shape the future of Maps together.“