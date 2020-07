Amazon.de VISA Karte jetzt mit iPhone-App

Die für Ausgabe und Management der Amazon.de VISA Karte verantwortlichen Landesbank Berlin hat jetzt die offizielle App zur Kreditkarte veröffentlicht und bietet den 40MB großen Download kostenfrei für alle Nutzer der Plastikkarte an, die seit kurzem wieder mit einer 40-Euro-Startgutschrift zu haben ist.

Die Amazon-Kreditkarte bietet zumindest für Kunden, die regelmäßig online bestellen, ein attraktives Plus. Unabhängig von der Startgutschrift lässt sich die Visa-Karte kostenfrei nutzen und wirft dabei ähnlich wie die Apple Card in den USA noch Bonus ab. Einkäufe bei Amazon werden mit 3 Prozent in Form von Bonuspunkten vergütet, für Käufe außerhalb von Amazon gibt es immerhin noch ein halbes Prozent zurück.

Mit einer Einschränkung, die auch diese Sonderseite erklärt: Die oben genannten Konditionen gelten nur für Prime-Mitglieder. Kunden ohne Prime-Abo bezahlen ab dem zweiten Jahr jährlich 19,99 Euro und erhalten zudem nur 2 Prozent Guthaben auf Einkäufe bei Amazon.

Die App bringt nun den aktuellen Finanzstatus und die Amazon Punkte auf das iPhone informiert in Echtzeit über neue Umsätze und kann Karten im Verlustfall direkt in der App sperren.

Wir verbuchen die Bereitstellung der App zudem als Apple Pay-Vorbereitung – die zukünftige Kompatibilität mit Apples kontaktlosem Bezahldienst ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Die wichtigsten Features im Überblick

Aktueller Finanzstatus und absolute Kostenkontrolle

Sehen Sie in Echtzeit Ihre bereits gebuchten oder vorgemerkten Umsätze ein, informieren Sie sich über Ihr Kreditkarten-Limit und rufen Sie Ihre Kreditkartenabrechnungen ab.

Amazon Punkte

Haben Sie jederzeit Einblick auf Ihre gesammelten Amazon.de Bonuspunkte.

Benachrichtigungen verwalten

Erhalten Sie in Echtzeit Push-Benachrichtigungen zu Umsatzaktivitäten Ihrer Amazon.de VISA Karte.

Login via Face ID und Touch ID

Melden Sie sich regulär mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in der App an – oder nutzen Sie den einfachen und sicheren Login per Face ID oder Touch ID.

Abrechnungsart ändern

Wechseln Sie schnell und einfach zwischen flexiblen Rückzahlungsmöglichkeiten Ihrer Rechnung – entsprechend Ihres finanziellen Bedarfs.

Karte temporär deaktivieren oder sperren

Deaktivieren Sie Ihre Karte vorübergehend oder sperren Sie Ihre Karte endgültig im Falle eines Verlusts oder Diebstahls.

Einsatzmöglichkeiten Ihrer Amazon.de VISA Karte verwalten

Aktivieren oder deaktivieren Sie je nach Bedarf den Einsatz Ihrer Karte im Ausland, im Internet sowie am Geldautomaten.

Wunsch-PIN

Vergeben Sie für Ihre Karte eine persönliche Wunsch-PIN (Geheimzahl). Diese kann jederzeit in der App geändert werden.