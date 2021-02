Ladestationen bei LIDL und Kaufland: eCharge-Apps jetzt verfügbar

Wie kürzlich berichtet setzt der Lebensmittel-Discounter LIDL fortan zwingend eine App zur Nutzung der auf den Parkplätzen der Handelskette aufgestellten Elektro-Ladesäulen voraus.

Die dafür benötigte App LIDL eCharge lässt sich ab sofort aus Apples App Store laden. Auch die namensgleiche Mobil-Applikation des „Konkurrenten“ Kaufland, Kaufland eCharge, kann inzwischen über den App Store Cupertinos bezogen und auf iPhone oder iPad installiert werden. Den Konkurrenten haben wir in Anführungszeichen gesetzt, da beide Unternehmen bekanntlich zur Schwarz-Gruppe gehören, die als Muttergesellschaft die Geschicke beider Marken kontrolliert.

LIDL und Kaufland versprechen, dass die neuen Apps den Ladevorgang von Elektrofahrzeugen vereinfachen werden und führen unter anderem an, dass die Applikationen schon vor der Einfahrt auf den Kaufhaus-Parkplatz zulassen, die Belegung der Energie-Zapfsäulen zu prüfen.

Komplett-Ausbau bis 2028

Die jetzt verfügbaren Apps der beiden Anbieter werden benötigt, um die Ladevorgänge auf Parkplätzen in Bayern, in Teilen Baden-Württembergs, in Hamburg, Bremen, Stade und Göttingen zu starten. Dies ist derzeit auf dem Parkplatz jeder 5. Filiale möglich soll bis 2028 aber so weit ausgebaut werden, dass alle Eigentumsstandorte der Handelsketten über eigene Ladesäulen verfügen.

60 Minuten kostenlos

Die Nutzung der E-Zapfsäulen kann bis zu 60 Minuten kostenlos in Anspruch genommen werden. Je nach Fahrzeug und Akku, sind nach Angaben von Kaufland so Fahrzeug-Ladungen von bis zu 80 Prozent möglich.

Die Ladestationen sind mit Ladeleistungen von bis zu 50kW DC beziehungsweise 43kW AC ausgestattet und werden alle mit werden mit 100 Prozent Ökostrom betrieben. Während Die LIDL-Sonderseite unter aufladen.lidl.de erreicht werden kann, listet Kaufland weiterführende Informationen auf kaufland.de/aufladen.