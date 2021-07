Amazon Fresh: Neue Konditionen für Lebensmittel-Lieferungen

Wie berichtet baut der Online-Händler Amazon sein in Großstädten verfügbare Angebot an Sofortlieferung um und wird sich in einer Woche von seiner iPhone-Applikation „Amazon Prime Now“ verabschieden. Kurz vor dem Ende des vor fünf Jahren neugestarteten Angebotes hat Amazon jetzt über die neuen Konditionen für die Lebensmittel-Lieferungen via Amazon Fresh informiert.

Amazon Fresh richtet sich an aktive Prime-Mitglieder und ist in der Monatsgebühr für Prime bereits enthalten. Zusätzliche Mitgliedsgebühren, wie in den frühen Tagen für die Nutzung von Amazon Fresh berechnet, fallen inzwischen nicht mehr an.

Verfügbar in Berlin, Hamburg und München

Grundsätzlich gilt jetzt: In den verfügbaren Metropol-Regionen Berlin, Hamburg und München liefert Amazon Fresh ab einem Bestellwert von 80 Euro in einem 2-Stunden-Lieferfenster vollständig kostenfrei.

Wer kleinere Bestellungen aufgibt, die den Mindestbestellwert von 20 Euro überschreiten, 80 Euro aber noch nicht erreichen, zahlt eine Liefergebühr von 3,99 Euro. Wer ein 1-Stunden-Lieferfenster wählen möchte, zahlt 3,99 Euro für Bestellungen ab 80 Euro beziehungsweise 6,99 Euro für kleinere Bestellungen unter 80 Euro.

In Hamburg hat Amazon Fresh jetzt ein neues Depot eröffnet und will sich dort noch mehr auf die Abarbeitung von Bestellungen konzentrieren, die am selben Tag aufgegeben wurden. So können Prime-Mitglieder (in Abhängigkeit von Postleitzahlengebiet und Verfügbarkeit) bis 19:00 Uhr bestellen und erhalten ihre Lieferung dann noch am selben Tag.

Details zu den Liefergebieten lassen sich auf amazon.de/fresh einsehen.

15 Euro Neukunden-Rabatt

Anwendern und Anwenderinnen die Amazon Fresh erstmals ausprobieren bietet Amazon aktuell einen Neukunden-Rabatt in Höhe von 15 Euro auf die erste Bestellung in Höhe von 60€ oder mehr. An der Kasse muss dazu lediglich der Promocode 15FRESH eingegeben werden. Die bedingungen der Aktion lassen sich hier einsehen.