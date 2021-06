Amazon selbst hat sich im Unternehmensblog bereits von „Amazon Prime Now“ verabschiedet und verraten, dass der Dienst während der Planungsphase den internen Codenamen „Houdini“ trug. In den USA wird man stattdessen verstärkt auf den Lebensmittelvertrieb der im Herbst 2017 übernommenen Supermarktkette Whole Foods setzen.

Der Dienst der in den Vereinigten Staaten bereits 2014 startetet, soll weltweit zum Jahresende abgeschaltet beziehungsweise an die Haupt-Anwendung des Online-Händlers übergeben werden.

Vom Handy an die Haustür Amazon Prime Now: Am 13. Juli schließt die App

