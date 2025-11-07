Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis
ALDI TALK mit bis zu 500 GB: Neue Jahres-Pakete starten Donnerstag
Ab dem 13. November 2025 erhalten Kunden von ALDI TALK mehr Datenvolumen bei gleichbleibenden Preisen für die Jahrespakete. Die drei verfügbaren Tarifstufen XS, S und L bieten nun 60 statt 40 GB, 250 statt 200 GB und 450 statt 350 Gigabyte für jeweils 69,99 Euro, 99,99 Euro und 149 Euro pro Jahr. Im günstigsten XS-Paket entspricht dies einer Erhöhung des Datenvolumens um 50 Prozent.
Das Datenvolumen kann innerhalb des Nutzungszeitraums von 365 Tagen flexibel verbraucht werden. Inklusive ist eine Flatrate für Gespräche und SMS innerhalb Deutschlands sowie im EU-Ausland. Die Datenverbindung erfolgt über das 5G-Netz der Telefónica mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Download und bis zu 25 Megabit pro Sekunde im Upload. Nach Verbrauch des Inklusivvolumens reduziert sich die Geschwindigkeit allerdings massiv auf nur noch 64 kbit/s im Up- und Download, ein Zukauf weiterer Datenkontingente bleibt jedoch möglich.
App-Bonus für bis zu 50 GB zusätzlich
Im Zeitraum vom 13. November bis zum 31. Dezember 2025 steht für alle drei Tarifstufen ein zusätzlicher App-Bonus zur Verfügung. Dieser wird über die ALDI TALK App aktiviert und ergänzt das jeweilige Datenvolumen um weitere 5, 20 beziehungsweise 50 Gigabyte. Für Nutzerinnen und Nutzer des Pakets L stehen somit insgesamt bis zu 500 Gigabyte für ein Jahr zur Verfügung.
Die Jahrespakete können über die ALDI TALK-App gebucht werden. Sie stehen sowohl für Neu- als auch für Bestandskundschaft zur Verfügung. Wer ein bestehendes Jahrespaket automatisch verlängert oder erneut bucht, profitiert ebenfalls von den angepassten Konditionen.
Für Neukunden wird im Zeitraum vom 13. bis 23. November 2025 zusätzlich das Starter-Set vergünstigt angeboten. Es kostet inm Aktionszeitraum lediglich 2,99 Euro statt der regulären 9,99 Euro. Enthalten sind 10 Euro Startguthaben, das auf die Buchung eines Jahrespakets angerechnet werden kann.
Auch Prepaid-Tarife aufgestockt
Zuletzt hatte ALDI TALK im September sein reguläres Prepaid-Angebot überarbeitet und das in den Kombi-Paketen enthaltene Datenvolumen deutlich erhöht. Das Paket S enthält seitdem 25 Gigabyte für 8,99 Euro, das Paket M bietet 50 Gigabyte für 13,99 Euro und das Paket L stellt 100 Gigabyte für 18,99 Euro zur Verfügung. Der Abrechnungszeitraum beträgt jeweils vier Wochen.
Zudem steht in allen drei Tarifstufen gegen einen Aufpreis von einem Euro die Option „Unlimited on Demand“ bereit, mit der sich beliebig oft jeweils ein weiteres Gigabyte nachbuchen lässt.
Die junge Dame nutzt ihr iPhone 6 bis heute. Und ab Donnerstag mit bis zu 500GB. Stabil.
Und mit 3G. Läuft.
Das ist nachhaltig:-)
Sehr schön der perfekte XS Tarif für meine Mutter. Hat sie schon jahrelang und ist zufrieden.
Bei meinen Schwiegereltern auch. Sie nutzen seit 1 Woche auch den XS Tarif und wären auch mit 40GB am Handy locker ausgekommen. Durch Community+ gibt es bei XS noch maximal 5GB monatlich dazu, dann reicht das für 1 Jahr.
Verstehe ich das richtig… XS = 60 GB für das ganze Jahr ? Also quasi 5 GB/Mon. für 69 €/Jahr?
Korrekt und mit App Bonus gibt’s noch mal 5 GB mehr, also 65 GB für ein ganzes Jahr.
Das ist schon krass in 2025 sowas anzubieten. Wir haben einfach alles unlimitiert hier in der Schweiz. Hab sogar 60GB pro Monat in ganz Europa.
Das Angebot ist so zeitgemäss wie das iPhone auf dem Bild.
Du bezahlst für deinen Tarif nur 70€ im Jahr?
Ich vermute auch, er hat den Text nur überflogen und nicht gesehen dass es sich um Jahrespreise handelt. ^^
Für Telefonica ist das doch immer noch zu teuer, wenn man tatsächlich „nur“ 5gb pro Monat verbraucht. Den einzigen Vorteil bietet das Angebot, dass man flexiblen datenverbrauch pro Monat hat, also dass nicht verbrauchtes Volumen mitgenommen werden kann