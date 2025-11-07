ALDI TALK mit bis zu 500 GB: Neue Jahres-Pakete starten Donnerstag

Ab dem 13. November 2025 erhalten Kunden von ALDI TALK mehr Datenvolumen bei gleichbleibenden Preisen für die Jahrespakete. Die drei verfügbaren Tarifstufen XS, S und L bieten nun 60 statt 40 GB, 250 statt 200 GB und 450 statt 350 Gigabyte für jeweils 69,99 Euro, 99,99 Euro und 149 Euro pro Jahr. Im günstigsten XS-Paket entspricht dies einer Erhöhung des Datenvolumens um 50 Prozent.

Das Datenvolumen kann innerhalb des Nutzungszeitraums von 365 Tagen flexibel verbraucht werden. Inklusive ist eine Flatrate für Gespräche und SMS innerhalb Deutschlands sowie im EU-Ausland. Die Datenverbindung erfolgt über das 5G-Netz der Telefónica mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Download und bis zu 25 Megabit pro Sekunde im Upload. Nach Verbrauch des Inklusivvolumens reduziert sich die Geschwindigkeit allerdings massiv auf nur noch 64 kbit/s im Up- und Download, ein Zukauf weiterer Datenkontingente bleibt jedoch möglich.

App-Bonus für bis zu 50 GB zusätzlich

Im Zeitraum vom 13. November bis zum 31. Dezember 2025 steht für alle drei Tarifstufen ein zusätzlicher App-Bonus zur Verfügung. Dieser wird über die ALDI TALK App aktiviert und ergänzt das jeweilige Datenvolumen um weitere 5, 20 beziehungsweise 50 Gigabyte. Für Nutzerinnen und Nutzer des Pakets L stehen somit insgesamt bis zu 500 Gigabyte für ein Jahr zur Verfügung.

Die Jahrespakete können über die ALDI TALK-App gebucht werden. Sie stehen sowohl für Neu- als auch für Bestandskundschaft zur Verfügung. Wer ein bestehendes Jahrespaket automatisch verlängert oder erneut bucht, profitiert ebenfalls von den angepassten Konditionen.

Für Neukunden wird im Zeitraum vom 13. bis 23. November 2025 zusätzlich das Starter-Set vergünstigt angeboten. Es kostet inm Aktionszeitraum lediglich 2,99 Euro statt der regulären 9,99 Euro. Enthalten sind 10 Euro Startguthaben, das auf die Buchung eines Jahrespakets angerechnet werden kann.

Auch Prepaid-Tarife aufgestockt

Zuletzt hatte ALDI TALK im September sein reguläres Prepaid-Angebot überarbeitet und das in den Kombi-Paketen enthaltene Datenvolumen deutlich erhöht. Das Paket S enthält seitdem 25 Gigabyte für 8,99 Euro, das Paket M bietet 50 Gigabyte für 13,99 Euro und das Paket L stellt 100 Gigabyte für 18,99 Euro zur Verfügung. Der Abrechnungszeitraum beträgt jeweils vier Wochen.

Zudem steht in allen drei Tarifstufen gegen einen Aufpreis von einem Euro die Option „Unlimited on Demand“ bereit, mit der sich beliebig oft jeweils ein weiteres Gigabyte nachbuchen lässt.