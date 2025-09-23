Aldi Talk jetzt mit deutlich mehr Inklusiv-Datenvolumen

Bei Aldi Talk gibt es seit der vergangenen Woche ohne Aufpreis 66 Prozent mehr Datenvolumen. Der Discounter hat sowohl seine Kombi-Pakete als auch seine „Unlimited on Demand“-Tarife überarbeitet.

Grundsätzlich muss man bei Aldi Talk zwischen zwei verfügbaren Prepaid-Varianten unterscheiden. Die sogenannten Kombi-Pakete kommen klassisch mit einem festen Datenvolumen für jeweils vier Wochen, während man bei „Unlimited on Demand“ bei Bedarf zusätzliches Datenvolumen nachbuchen kann.

Die Prepaid-Tarife von Aldi Talk werden in drei Preis- und Leistungsstufen angeboten. Das Kombi-Paket S enthält als günstigste Option jetzt 25 GB Datenvolumen zum Preis von 8,99 Euro. Im Kombi-Paket M bekommt man für 13,99 Euro 50 GB mobile Daten und das Kombi-Paket L hat neuerdings 100 GB Datenvolumen zum Preis von 18,99 Euro im Paket.

Der Abrechnungszeitraum beträgt jeweils vier Wochen. Im Paketpreis sind Flat-Rates für unbegrenzte Gespräche sowie SMS und EU-Roaming enthalten. Aldi Talk nutzt das Netz der O2-Mutter Telefónica und ermöglicht die 5G-Nutzung mit bis zu 50 Mbit/s.

Unbegrenzt Datenvolumen nachbuchen

Gegen jeweils einen Euro Aufpreis pro Abrechnungszeitraum bieten diese Pakete zusätzlich die Möglichkeit, ohne Aufpreis in unbegrenztem Umfang Datenvolumen nachzubuchen. Das Ganze nennt sich dann „Unlimited on Demand“ und funktioniert so, dass man weiteres Datenvolumen bei Bedarf in 1-GB-Schritten nachbuchen kann, sobald das verfügbare Datenvolumen weniger als 1 GB beträgt. Diese Option ist kostenlos und lässt sich beliebig oft nutzen, allerdings nur für jeweils ein weiteres GB. Daher stellt das nun deutlich erhöhte Basis-Datenvolumen für die verschiedenen Aldi-Talk-Pakete eine nennenswerte Aufwertung der Tarife dar.

Die Anpassung des Inklusivvolumens von Aldi Talk dürfte nicht von ungefähr kommen. Die Anbieter von günstigen Prepaid-Tarifen liefern sich einen permanenten Wettstreit um die besten Konditionen. Erst im vergangenen Monat hat der Aldi-Konkurrent Lidl eigene Unlimited-Tarife gestartet und diese mit geringfügig besseren Inklusivpaketen ausgestattet, als bislang bei Aldi der Fall. Nach der jetzigen Aktualisierung bietet Aldi Talk 25 Prozent mehr festes Inklusivvolumen als bei den neuen Tarifen von Lidl der Fall.