iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 747 Artikel

In drei Varianten erhältlich

Neu von Amazon Basics: USB-Stick für iPhone und PC ab 14 Euro
Artikel auf Mastodon teilen.
15 Kommentare 15

Amazons preiswerte Basics-Reihe erweitert ihr Zubehör-Angebot um einen neuen USB-Stick mit dualem Anschluss. Das silberne Modell aus dem Budget-Sortiment richtet sich an Nutzer, die Dateien unkompliziert zwischen verschiedenen Geräten austauschen möchten.

Amazon Basics Stick 1

Dank zweier integrierter Schnittstellen, USB-C und USB-A, lässt sich der Stick direkt mit aktuellen iPhones, iPad, Mac und Desktop-Rechner verbinden, ohne dass ein Adapter benötigt wird.

In drei Varianten erhältlich

Das Gehäuse des kompakten Speichermediums besteht aus Metall und besitzt eine drehbare Abdeckung. Diese schützt je nach Ausrichtung entweder den USB-A- oder den USB-C-Anschluss. Eine kleine Öse gestattet den Transport am Schlüsselbund.

Der Stick wird ab Werk im exFAT-Format geliefert, das mit aktuellen Versionen von Windows, macOS und Android kompatibel ist. Nutzer älterer Apple-Geräte mit Lightning-Anschluss können das Produkt hingegen nicht verwenden.

Stick Pc

Lesen mit bis zu 400 MB pro Sekunde

Amazon gibt die maximale Lesegeschwindigkeit des neuen USB-Sticks mit bis zu 400 Megabyte pro Sekunde an. Die Schreibgeschwindigkeit liegt laut Hersteller bei maximal 380 Megabyte pro Sekunde. Beide Werte basieren auf internen Messungen unter Laborbedingungen. In der Praxis hängt die tatsächliche Geschwindigkeit von der Gerätekonfiguration, der Art der gespeicherten Daten und dem jeweiligen Anschluss ab.

Die Speicherkapazität des kleinsten Modells beträgt 128 Gigabyte. Die vom Betriebssystem nutzbare Größe liegt bei etwa 115 Gigabyte. Der Stick eignet sich damit für den Transport umfangreicher Dateisammlungen wie etwa Fotos, Videos oder Musikarchive.

Stick Iphone

Ab rund 14 Euro erhältlich

Der USB-Stick ist in der Farbe Champagner-Silber erhältlich und wird direkt über Amazon angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt unter 15 Euro. Neben der 128-Gigabyte-Variante sind auch Modelle mit 256 und 512 Gigabyte für 22 bzw. 40 Euro verfügbar. Die Speicherlösungen richten sich vor allem an Anwender, die häufig zwischen Mobilgeräten und Computern wechseln (müssen).

Produkthinweis
Amazon Basics USB-Speicherstick, USB-Stick mit zwei Anschlüssen (USB-C und USB-A), 128GB, Champagner-Silber 14,02 EUR
Produkthinweis
Amazon Basics USB-Speicherstick, USB-Stick mit zwei Anschlüssen (USB-C und USB-A), 256GB, Champagner-Silber 21,23 EUR
Produkthinweis
Amazon Basics USB-Speicherstick, USB-Stick mit zwei Anschlüssen (USB-C und USB-A), 512GB, Champagner-Silber 39,49 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
07. Nov. 2025 um 17:04 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    15 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Simon-aus-Berlin

    ProRes Log Aufnahme müsste damit ja funktionieren, wenn ich nichts übersehen habe?

    Antworten Melden

  • Amazon Basics steht nicht gerade für Qualität, als Speicher würde ich es nicht verwenden, zum Austausch mags gehen…..

    Antworten Melden

  • Zu dem Preis und mit diesen Geschwindigkeiten überraschend gut! Nehme ich mal mit!

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich meinem Technikzoo gibt es keinen USB-A Anschluss. ;-)
    Weder am iPhone, noch am iPad und auch am MacBook Air gibt es den. Damit für mich das falsch Teil…
    Dann doch eher USB-C only.

    Antworten Melden

  • Welche Art von Stick kann man den relativ sorgenfrei für iPhones mit Lightning- Anschluss einsetzen? Zum Beispiel um ältere Bilder auszulagern. Soll einfach sein, did Schwiegermutter sucht so was und will nicht did Cloud oder ein NAS zahlen

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42747 Artikel in den vergangenen 6642 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven