Neu von Amazon Basics: USB-Stick für iPhone und PC ab 14 Euro

Amazons preiswerte Basics-Reihe erweitert ihr Zubehör-Angebot um einen neuen USB-Stick mit dualem Anschluss. Das silberne Modell aus dem Budget-Sortiment richtet sich an Nutzer, die Dateien unkompliziert zwischen verschiedenen Geräten austauschen möchten.

Dank zweier integrierter Schnittstellen, USB-C und USB-A, lässt sich der Stick direkt mit aktuellen iPhones, iPad, Mac und Desktop-Rechner verbinden, ohne dass ein Adapter benötigt wird.

In drei Varianten erhältlich

Das Gehäuse des kompakten Speichermediums besteht aus Metall und besitzt eine drehbare Abdeckung. Diese schützt je nach Ausrichtung entweder den USB-A- oder den USB-C-Anschluss. Eine kleine Öse gestattet den Transport am Schlüsselbund.

Der Stick wird ab Werk im exFAT-Format geliefert, das mit aktuellen Versionen von Windows, macOS und Android kompatibel ist. Nutzer älterer Apple-Geräte mit Lightning-Anschluss können das Produkt hingegen nicht verwenden.

Lesen mit bis zu 400 MB pro Sekunde

Amazon gibt die maximale Lesegeschwindigkeit des neuen USB-Sticks mit bis zu 400 Megabyte pro Sekunde an. Die Schreibgeschwindigkeit liegt laut Hersteller bei maximal 380 Megabyte pro Sekunde. Beide Werte basieren auf internen Messungen unter Laborbedingungen. In der Praxis hängt die tatsächliche Geschwindigkeit von der Gerätekonfiguration, der Art der gespeicherten Daten und dem jeweiligen Anschluss ab.

Die Speicherkapazität des kleinsten Modells beträgt 128 Gigabyte. Die vom Betriebssystem nutzbare Größe liegt bei etwa 115 Gigabyte. Der Stick eignet sich damit für den Transport umfangreicher Dateisammlungen wie etwa Fotos, Videos oder Musikarchive.

Ab rund 14 Euro erhältlich

Der USB-Stick ist in der Farbe Champagner-Silber erhältlich und wird direkt über Amazon angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt unter 15 Euro. Neben der 128-Gigabyte-Variante sind auch Modelle mit 256 und 512 Gigabyte für 22 bzw. 40 Euro verfügbar. Die Speicherlösungen richten sich vor allem an Anwender, die häufig zwischen Mobilgeräten und Computern wechseln (müssen).