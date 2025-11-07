iOS 26.1: Alte Wecker-Bedienung lässt sich zurückholen

Mit iOS 26.1 hat Apple die Bedienung des iPhone-Weckers umgestellt. Das Ausschalten des Alarms erfordert nun eine Wischgeste, anstelle des bisherigen Fingertipps. Der Wechsel soll verhindern, dass der Wecker versehentlich deaktiviert wird, wenn man morgens noch halb schlafend nach dem Gerät greift.

Wer diese neue Handhabung jedoch unpraktisch findet, kann zur gewohnten Steuerung zurückkehren.

So wird die Tippfunktion wieder aktiviert

Apple hat in den Bedienungshilfen eine Option integriert, mit der sich das frühere Verhalten wiederherstellen lässt. Dazu öffnet man die Einstellungen auf dem iPhone und wählt den Abschnitt Bedienungshilfen. Unter Physisch und motorisch befindet sich der Punkt Tippen. Am Ende dieser Liste findet sich die Einstellung Einzeltippaktionen bevorzugen. Wird diese aktiviert, genügt künftig wieder ein einfaches Antippen, um den Alarm zu stoppen.

Die Änderung betrifft derzeit offenbar nur die Wecker-Bedienung und ist sofort nach dem nächsten Einstellen eines Alarms aktiv. Wer den Schieberegler bevorzugt, kann die Option jederzeit wieder deaktivieren. Auf diese Weise lässt sich das Verhalten individuell an die eigenen Vorlieben anpassen.

Hintergrund der Änderung

Apple hatte die Weckeransicht bereits mit iOS 26 neu gestaltet. Statt der früheren, unterschiedlich großen Schaltflächen für Schlummern und Stoppen wurden zwei gleich große Buttons eingeführt. Die neue Variante mit dem Schieberegler in iOS 26.1 ist eine Reaktion auf Rückmeldungen von Nutzern, die versehentlich den Wecker vollständig ausgeschaltet hatten.

Mit der optionalen Einstellung „Einzeltippaktionen bevorzugen“ bietet Apple nun eine Lösung für beide Nutzergruppen: Wer bewusst eine Bewegung ausführen möchte, kann die Standardansicht beibehalten. Wer sich auf den vertrauten Fingertipp verlassen will, holt die alte Bedienung über die Bedienungshilfen einfach zurück.