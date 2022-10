Aktion bei RTL+: Bis zum Jahresende für 1,99 Euro

Hier ist dann der Vollzugriff auf die Musik-Bibliothek von Deezer inklusive, auf die über den Zusatz-Download RTL+ Musik zugegriffen werden kann. RTL+ Musik startete erst Mitte August in den App Store und bietet neben den RTL-Sendern rund 90 Millionen Songs zum direkten Abruf an.

RTL+ zeigt Sport, Filme, Serien und TV-Inhalte schon vor der Ausstrahlung im Fernsehen und bietet eine relativ große Mediathek an. Zudem gibt es RTL+ auch in einer Max-Variante mit inkludiertem Musik-Streaming-Zugang für nur 12,99 Euro monatlich.

Anlass der Sonderaktion ist der einjährige Geburtstag des Streaming-Dienstes, der im vergangenen Herbst den Vorgänger TVNOW ablöste . Allerdings richtet sich die Sonderaktion ausschließlich an Neukunden, die RTL+ noch nicht ausprobiert haben. Diese können zwischen dem 4. und dem 6. November auf dieser Sonderseite zugreifen und den Dienst bis zum Jahresende für 1,99 Euro abonnieren. Gespart werden so immerhin 8 Euro.

Die erst seit dem vergangenen November verfügbare Streaming-Applikation RTL+ geht mit einem recht attraktiven Sonderangebot in die letzten beiden Monate des Jahres: Statt für 4,99 Euro pro Monat lässt sich der Premium-Zugang in den kommenden beiden Monaten für pauschale 1,99 Euro klicken.

