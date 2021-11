RTL+ löst TVNOW ab: Neue Serien und Live-Fußball

Im Sportbereich hat sich RTL+ für die aktuelle Saison die Übertragung aller Partien der deutschen Teilnehmer und ausgewählte Begegnungen internationaler Top-Vereine in der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League gesichert. Am heutigen „ Matchday “ stehen unter anderem die Begegnungen Bayer 04 Leverkusen – Real Betis Sevilla, Olympiakos Piräus – Eintracht Frankfurt und 1. FC Union Berlin – Feyenoord Rotterdam auf dem Programm.

Neben einem mittlerweile ganz stattlichen Film- und Serienangebot will RTL+ mit einer wachsenden Zahl an Originals-Produktionen und exklusiven Sportübertragungen Kunden gewinnen. Als Neuzugänge wirbt der Sender hier mit Produktionen wie „ Ferdinand von Schirach – Glauben “ und „ Gossip Girl 2.0 “ sowie den ebenfalls noch für dieses Jahr angekündigten Serien „ Faking Hitler “ und „ Sisi “.

