RTL+ Musik: Neue Streaming-App jetzt verfügbar

Nach Angaben von RTL soll die neue RTL+ Musik-Applikation dabei sukzessive zu einem „vollumfänglichen crossmedialen Angebot“ ausgebaut werden. Anders formuliert: Neben dem von Deezer bereitgestellten Musik-Katalog und den hauseigenen Videoinhalten sollen in den kommenden Wochen und Monaten auch noch Podcasts und Hörbücher Einzug in die RTL+ Musik-Applikation halten. Selbst von digitale Premium-Zeitschriften ist bereits die Rede.

Neukunden sollen dabei vor allem mit einem Sonderpreis gelockt werden, der in den ersten sechs Monaten den Vollzugriff auf das Bundle-Angebot aus Video und Musik zur monatlichen Pauschale von 9,90 Euro ermöglicht. Erst ab dem siebten Monat am Markt soll der Preis für den „RTL+ Max“-Tarif dann auf 12,99 Euro steigen. Das Angebot bleibt dabei monatlich kündbar.

