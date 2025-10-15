Akku des Pixel 10 Pro Fold löst sich bei Härtetest in Rauch auf

Der von Zack Nelson durchgeführte Härtetest für das Google Pixel 10 Pro Fold zeigt, warum Smartphone-Hersteller besonderen Wert auf die Qualität der Akkus und deren Integration ins Gehäuse legen sollten. Der Akku des neuen Google-Telefons ist im Rahmen der Tests unter starker Rauchentwicklung „thermisch durchgegangen“ und hat das gesamte Innenleben des Geräts zerstört.

Das Durchgehen des Akkus war die Reaktion auf die ohne Frage extrem beanspruchenden Biege- und Festigkeitstests von Nelson. Eine derart starke Belastung ist im Alltag zwar kaum zu erwarten, dennoch sollten entsprechende Tests zum Qualitätsprogramm eines Herstellers gehören. Allerdings dürften solche Extremszenarios auch zum Testprogramm der Hersteller gehören und Nelson betont, dass er die Geräte bei seinen Tests stets der gleichen Vorgehensweise unterziehe und das Google Pixel 10 Pro Fold das erste faltbare Smartphone war, das dabei derart reagiert hat.

Google verliert gegen das iPhone Air

Für Google dürfte das Testergebnis auf jeden Fall unangenehm sein. Der Hersteller hat die seit der vergangenen Woche zum Preis von 1.899 Euro auch in Deutschland erhältliche neueste Version seines Klapptelefons damit beworben, dass es die besondere Konstruktionsweise zu seinem bislang langlebigsten faltbaren Telefon macht. Im Vordergrund stand dabei zwar die überarbeitete Scharnierkonstruktion, doch sollte man damit verbunden auch grundsätzlich ein besonders stabiles Gerätekonzept erwarten können.

Wie es umgekehrt sein kann, hat Nelson bei seinem Test des neuen iPhone Air von Apple gezeigt. Das bislang dünnste von Apple gefertigte Smartphone hat sich dabei erstaunlich robust gezeigt und erst bei einer Punktlast von knapp 100 Kilogramm ernsthaft Schaden genommen. Und selbst dann waren sowohl der Akku und das iPhone Air selbst noch soweit intakt, dass zwar das Displayglas gebrochen und das Gehäuse verformt war, der Bildschirm selbst jedoch weiterhin funktioniert hat.