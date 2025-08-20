Das Pixel 10 Pro Fold kommt im Oktober nach Deutschland

Google hat seine neuen Pixel-Modelle vorgestellt. Neben dem in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Pixel 10 hat der Apple-Konkurrent auch neue Modelle der Pixel Watch und der Ohrhörer Pixel Buds im Programm. Uns interessiert aber das neue Klapptelefon Google Pixel 10 Pro Fold ganz besonders.

Google bewirbt das Pixel 10 Pro Fold als sein bislang langlebigstes faltbares Smartphone. Das Gerät wird ab dem 9. Oktober erhältlich sein und wird in Deutschland für 1.899 Euro angeboten.

„Doppelt so robust wie der Vorgänger“

Das Argument der Langlebigkeit basiert unter anderem auf einem neu konstruierten Scharnier, das Google zufolge doppelt so robust ist wie beim Vorgänger der Fall. Zudem erfüllt das Gerät – eine Premiere für Klapptelefone – die Schutzklasse IP68 gegen Wasser und Staub. Das Gehäuse des Pixel 10 Pro Fold besteht aus Aluminium und wird in den Farben Mondgrau und Jadegrün angeboten.

Das Hauptdisplay misst aufgeklappt 8 Zoll und ist damit größer als die bisher von Google mit Falttelefonen angebotenen Bildschirme. Ergänzt wird es durch ein 6,4 Zoll großes Außendisplay. Beide Bildschirme erreichen eine Helligkeit von bis zu 3.000 Nits und sollen damit auch im Freien gut ablesbar sein. Das laut Google ultradünne Glas ist zusätzlich mit stoßdämpfenden Folien versehen, wodurch die Bruchgefahr reduziert werden soll.

Starker Akku und Qi2-Unterstützung

Der integrierte Akku soll eine Laufzeit von über 30 Stunden ermöglichen. Beim Laden genügt eine halbe Stunde, um den Akku wieder zur Hälfte zu füllen. Neu ist beim Pixel die Unterstützung des kabellosen, auf Apples MagSafe basierenden Standards Qi2. Google hat hier eine eigene „Pixelsnap“-Technik ergänzt, die das magnetische Laden auch im aufgeklappten Zustand erlaubt.

Prozessor und Kamera

Im Inneren des Pixel 10 Pro Fold arbeitet Googles Tensor-G5-Prozessor, der insbesondere die KI-Funktionen des Telefons beschleunigen soll. Das neue Dreifachkamerasystem besteht aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera, die durch einen Makrofokus und eine bis zu 20-fache Zoom-Funktion unterstützt wird. Zudem können mit einer rückseitigen Kamera Selfies aufgenommen werden.

Abmessungen und Gewicht

Im zusammengeklappten Zustand ist das Google Pixel 10 Pro Fold 155,2 × 76,3 mm groß und 10,8 Millimeter dick. Aufgeklappt hat das Gerät die Maße 155,2 × 150,4 × 5,2 mm. Das Gewicht wird von Google mit 258 Gramm angegeben.