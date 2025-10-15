Iniu 30 Watt: Günstige Schnellladegeräte inklusive Kabel im Doppelpack

Der Anbieter Iniu bietet seine kompakten 30-Watt-Ladegeräte derzeit besonders günstig an. Wer sich für den Kauf eines Doppelpacks entschließt, bezahlt inklusive Kabel nur 8,50 Euro pro Stück. Probiert zusätzlich den auf der Produktseite angezeigten Rabattcode FFN3PWGC aus – möglicherweise könnt ihr den Preis damit sogar auf 7,65 Euro pro Stück drücken.

Die vorübergehend zum Sonderpreis erhältlichen Ladegeräte von Iniu sind mit je einer Anschlussbuchse für USB-C und USB-A ausgestattet. Bei Einzelbelegung liefern die Adapter für die Steckdose bis zu 30 Watt Ladeleistung über USB-C und maximal 18 Watt über USB-A. Bei gleichzeitiger Nutzung beider Anschlüsse liefern diese jeweils bis zu 15 Watt.

Der Einsatz von GaN-Technologie sorgt laut Hersteller dafür, dass die Netzteile nicht nur extrem kompakt sind, sondern zudem beim Laden nur eine geringe Wärmeentwicklung auftritt.

Im Lieferumfang des Doppelpacks sind neben den beiden Ladegeräten noch zwei jeweils anderthalb Meter lange Schnellladekabel von USB-C auf USB-C enthalten.

Auch in Blau, Gelb und Rot verfügbar

Achtet darauf, dass der Aktionspreis von 16,99 Euro nur bei einem Kauf der Geräte in den Farben Schwarz oder Weiß Gültigkeit besitzt. Der oben erwähnte Aktionscode gilt zudem nur für die schwarze Version.

Alternativ dazu sind die Ladegeräte auch in den Farben Blau, Gelb und Rot erhältlich. Hier muss man für das Doppelpack jedoch 18,69 Euro bezahlen. Die beiden Kabel sind bei diesen Varianten ebenfalls im Lieferumfang enthalten, jedoch ausschließlich in Schwarz verfügbar.

Netzteil mit 100 Watt für 30 Euro

Für Nutzer, die mehr Leistung benötigen, um ihr Notebook oder parallel zum iPhone auch ein iPad aufzuladen, hat Iniu auch ein günstiges Ladegerät mit 100 Watt im Programm.

Der mit zwei Anschlüssen für USB-C und einer USB-A-Buchse ausgestattete Ladestecker wird in Schwarz zum Preis von 29,68 Euro angeboten. Auch hier ist ein Ladekabel im Lieferumfang enthalten und ein Rabattcode (3MZ49YCJ) senkt den Preis möglicherweise um weitere 10 Prozent.

Anstelle von Schwarz lässt sich das 100-Watt-Netzteil von Iniu zum etwas höheren Preis von 32,99 Euro auch in Blau oder Weiß bestellen.