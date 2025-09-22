iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 181 Artikel

Apple liefert solide Qualität

iPhone 17 Pro und Air im Härtetest: Diamantkratzer und 100 Kilo Punktlast
Der Technikblogger Zack Nelson betreibt den YouTube-Kanal JerryRigEverything und beschäftigt sich dort vor allem mit der Haltbarkeit technischer Produkte. Anders als in vielen anderen Videos geht es dabei weniger darum, die Geräte einfach nur kaputt zu machen. Nelson analysiert die Robustheit und auch Schwachstellen mit solidem technischen Hintergrund.

Die zwei neuesten Videos des Bloggers befassen sich mit dem iPhone 17 Pro und dem iPhone Air. Im Fall von Apples neuestem Pro-Telefon erklärt Nelson, warum der Bereich um die Kamera empfindlicher gegen Kratzer ist und beim iPhone Air kommt er zu dem Schluss, dass Apple das Telefon derart robust gebaut hat, dass es trotz des schlanken Gehäuses unmöglich ist, es versehentlich in der Hosentasche kaputt zu kriegen.

Kamera-Erhebung gegen Kratzer empfindlich

Im Vordergrund bei Nelsons Test des iPhone 17 Pro steht dessen Beständigkeit gegen Kratzer. Hier gibt es grundsätzlich erstmal gute Noten. Die von Apple für die Vorderseite verwendete Glasmischung zeigt sich bei gängigen Alltagsbelastungen unempfindlich gegen Kratzer und auch die Kameralinsen sind mit einer besonders widerstandsfähigen Glasabdeckung versehen.

Auch das mit einer farbigen Oxidschicht überzogene Gehäuse erweist sich grundsätzlich als extrem beständig gegen Kratzer. Eine Schwachstelle stellt allerdings der erhöhte Kamerabalken dar. Hier bietet die scharfe, umlaufende Kante einen Angriffspunkt für Kratzer, sodass diese Bereiche bei Kontakt mit harten Gegenständen wie Schlüsseln oder Münzen im Alltag wohl schneller Abnutzungserscheinungen zeigen werden als die übrigen Flächen.

iPhone Air bricht bei 100 Kilogramm Punktlast

In seinem Video zum iPhone Air lässt Nelson das bisher dünnste von Apple gefertigte Telefon zahlreiche Tests durchlaufen und zeigt zum Schluss eindrucksvoll, dass das Gerät erst bei einer Punktlast von knapp 100 Kilogramm ernsthaft Schaden nimmt. Eine solche Belastung lässt sich in der Hosentasche nicht erreichen, was eine versehentliche Beschädigung beim Draufsetzen oder dergleichen gänzlich ausschließen sollte.
22. Sep. 2025 um 18:53 Uhr von chris


  • Gibt wohl auf Social Media, ganz viele Fotos, wo die iPhone 17 Pro Modelle sehr zerkratzt sind. Meistens von Apple Stores.

    • Echt traurig das hat man auch mit den Cases vom iPhone 16 gesehen…

      • Was denn für ein Trend? Das Apple das Material im Vergleich zu den Vormodellen „verschlechtert“ hat und dies nun bewiesen wird? 2 Jahre lang war Titan der Weisheit letzter Schluss ( Vorteile sind bekannt), davor war es Edelstahl. Nun sind wir wieder bei den Problemen, die Apple allzugut vom ersten Scratchgate beim iPhone 5 kennen sollte…

      • Naja das Material ist besser als die letzten Alu iPhones. Siehe Video oben. Und klar ist es anfälliger. Dafür aber wesentlich wärmeableitender.

    • Ich war am Freitag in Vancouver um 11 Uhr morgens. Die iPhones waren also ca 3h ausgestellt. Alles war aufs übelste zerkratzt hinten. Verstehe nicht wie das funktionieren kann!
      Das muss auch mutwillig sein.

      • Klar. Spätestens wenn man sich professionelle Tests anschaut. Wie das oben eingebettete. Da wird ja genaustens gezeigt wann es zerkratzt und wo.

    • Heute bei Saturn gewesen, keines der Geräte konnte man aus ihrer Halterung nehmen, angeblich auf Anweisung von Apple. Denke genau das ist der Hintergrund. Man konnte alle Geräte also nur von ihrer Displayseite bewundern.

      • Das ist bei Media Markt normal und ist eine Media Markt Entscheidung, keine von Apple.

      • Hab meines heute bei Apple abgeholt und es gab jedes neue iPhone dreimal an verschiedenen Tischen frei zum In-der-Hand-halten. Nirgends waren Kratzer.

      • Im Mediamarkt auch. Vollkommen unbrauchbar um sich die iPhones überhaupt mal anzugucken.
        Weder Rückseite konnte man sehen, Kamera war so nicht testbar, kein Gewicht oder haptik spürbar und es hatte nichtmals Internet.
        Sind danach dann zum Apple Store 30km weiter gefahren

  • Wieso soll sich so eine Belastung nicht in der Hosentasche erreichen? Erstens hat man eine erhebliche Hebelwirkung, und dynamische Lasten. Selbst wenn sich ein 50 kg-Mädel mit Schwung draufhockt, dann hat man ganz schnell entsprechende Belastungen.

    • Mit 50 Kg genau mit dem Steißbein exakt in die Mitte des Geräts, während es an den beiden äußeren Seiten exakt auf dem Beckenknochen und genau wo so hart aufliegt, dass du 100KG erreichst? Genau in der Mitte? Scherzkeks

      • Du hast anscheinend nicht so ganz das Prinzip einer dynamischen Belastung durchdrungen. Lass sich mal jemand vorsichtig im Liegen auf Deinen Bauch setzen. Und danach lässt sich jemand drauf fallen. Dann kennst Du den Unterschied.

      • Die 50kg werde aber halbiert, nicht verdoppelt.
        Wo sollen denn die zweiten 50kg herkommen?

      • Nimm dir mal einen hammer und leg dir den hammerkopf auf hand. Sollte kein problem darstellen, aber jetzt leg ihn dir mal mit ordentlich schwung auf die hand

    • Ich verstehe dich nicht ganz. Du meinst also, dass das iPhone auch bei 50kg brechen kann. Und wie der Zufall es will, die obere und die untere Seite vom iPhone dann irgendwo aufliegt und das mädel dann genau die Mitte trifft? Besteht die alte nur aus Knochen?

      • Punktlast bedeutet ja nicht, dass auf beiden Seiten nur ein kleiner Punkt das Gerät berührt. Wenn du das Display flach auf den Tisch legst und auf die oben liegende Rückseite über einen Nagel 100 kg draufgibst, hast du deine Punktlast. Oder praxisnäher: wenn du dich mit dem Handy in der Hosentasche gegen eine Tischecke drückst.

        Das ist aber die ruhende Masse. Wenn du die beschleunigst (also z. B. beim Laufen mit dem iPhone in der Tasche gegen die Ecke vom Tisch knallst), dann wirkt eine höhere Kraft.

      • Aber wo wird dieses Szenario denn getestet? Bzw, sind da andere Geräte besser?

    • Warum sollte ich mich auf ein Smartphone setzen? Kommt mir nicht in den Sinn

  • Titan Natur war das Beste Material / Farbe.
    Damit konntest du ohne Hülle machen was du willst man sah es nur gering

  • Meiner Meinung nach sind die Geräte in den Stores einer besonders großen Belastung ausgesetzt.
    Tagtäglich hunderte von Händen, die die Geräte nicht unbedingt schonend behandeln.

    Ich kann die ganzen (klickbate) Kratzerfotos nicht verstehen.
    Ob Alu, Titan oder Edelstahl, wenn ich will, bekomme ich jedes Handy innerhalb kürzester Zeit zerdeppert.

    Jeder nutzt nicht zum ersten Mal ein Smartphone und weiß selber, wie man damit umgeht und sein Gerät nach einer gewissen Zeit aussieht.
    Entsprechend kann man sich dann ja verhalten und ausstatten mit Schutzglas und Hülle.

    Ich persönlich mag keine Hüllen, gehe aber auch äußerst sorgfältig mit meinem iPhone um.
    Ich bin mir aber auch bewusst, wenn es mir auf der Straße auf den Asphalt klatscht, dass ich mich dann tierisch ärgern werde.
    Bisher geschehen? Nein.
    Kann passieren? Ja.
    Pack ich mein Handy deswegen in eine Hülle? Nein, weil ich das Design so mag, wie es ist, möglichst pfleglich mit dem Handy umgehe und mir des Risikos bewusst bin.

  • Kann es aber leider bestätigen. iPhone 17 Pro Max Silber, halben Tag alt, ab und an mal in der Hosentasche gehabt. Genau an der Erhebung des Kamera-Buckels erste Gebrauchsspuren. Das ist definitiv bitter.

  • Optisch wirkt das neue iPhone so gestaltet, dass es vor allem als Übergangsmodell dient, um den Umsatz beim nächsten Release weiter anzukurbeln.

  • Man sollte solche Videos und das mutwillige Zerstören von teurer Technik wirklich nicht unterstützen.
    Auch nicht für die „Wissenschaft“.

  • Ich suche eine Schutzfolie oder ein Glas für die Kameraerhebung vom 17 Pro Max, bei dem die Kameralinsen selbst nicht abgedeckt werden. Wäre über jeden Tipp sehr dankbar. :)

  • Vielleicht gibt es ja von Apple kostenlos eine Schutzhülle dazu, wenn sich die Beschwerden über Kratzer häufen.Wie damals beim iPhone 4 bei dem Antennengate, wo es kostenlose Bumper gab.

  • Bestätigt meinen Eindruck vom Launch. War an dem Tag einer der ersten im Store (geöffnet um 10 Uhr) etwa 10 Minuten später habe ich mir das Demogerät (iPhone Air in Schwarz) angeschaut. Zudem Zeitpunkt waren schon einige Kratzer und Abdrücke von MagSafe zu erkennen. Komischerweise sind die normalen 17er nicht von dem Problem betroffen.

  • Das blöde ist ja überhaupt das man so schöne Geräte, egal welcher Hersteller, in Hüllen stecken muss wenn man keine verkratzten Geräte möchte. Da ist das Design fast unnötig

  • Habe das iPhone 17 und 17 Pro an die Telekom zurückgeschickt und benutze mein 16 Pro Max weiter. Kein Bock auf so eine gruselige Verarbeitung.

  • Hat es nicht na geheißen, dass die Kamera Abdeckungen aus Saphirglas sind, oder irre ich mich?

    • AC springt aber nicht für Kratzer ein, wenn man das Handy später mal verkaufen möchte.

      • AC+ wird seit Jahren deshalb teurer, weil einige Leute Versicherungsbetrug begehen und das Telefon kurz vor 2 Jahresfrist auf den Boden fällt und getauscht wird. Sieht man sehr schön an der Flut an „neuen“ Alt-Geräten die verkauft werden über verschiedene Portale zum Release des nächsten iPhone.

      • Doch, man muss sich nur bei der Meldung eines Schadens genauso kreativ zeigen wie Apple wenn es um Steuerzahlung geht. Hab bisher jedes Gerät vor Verkauf kostenlos getauscht bekommen :)

  • Das Kratzen mit dem Messer ist „hard to watch“. Tut fast weh.

