iPhone 17 Pro und Air im Härtetest: Diamantkratzer und 100 Kilo Punktlast

Der Technikblogger Zack Nelson betreibt den YouTube-Kanal JerryRigEverything und beschäftigt sich dort vor allem mit der Haltbarkeit technischer Produkte. Anders als in vielen anderen Videos geht es dabei weniger darum, die Geräte einfach nur kaputt zu machen. Nelson analysiert die Robustheit und auch Schwachstellen mit solidem technischen Hintergrund.

Die zwei neuesten Videos des Bloggers befassen sich mit dem iPhone 17 Pro und dem iPhone Air. Im Fall von Apples neuestem Pro-Telefon erklärt Nelson, warum der Bereich um die Kamera empfindlicher gegen Kratzer ist und beim iPhone Air kommt er zu dem Schluss, dass Apple das Telefon derart robust gebaut hat, dass es trotz des schlanken Gehäuses unmöglich ist, es versehentlich in der Hosentasche kaputt zu kriegen.

Kamera-Erhebung gegen Kratzer empfindlich

Im Vordergrund bei Nelsons Test des iPhone 17 Pro steht dessen Beständigkeit gegen Kratzer. Hier gibt es grundsätzlich erstmal gute Noten. Die von Apple für die Vorderseite verwendete Glasmischung zeigt sich bei gängigen Alltagsbelastungen unempfindlich gegen Kratzer und auch die Kameralinsen sind mit einer besonders widerstandsfähigen Glasabdeckung versehen.

Auch das mit einer farbigen Oxidschicht überzogene Gehäuse erweist sich grundsätzlich als extrem beständig gegen Kratzer. Eine Schwachstelle stellt allerdings der erhöhte Kamerabalken dar. Hier bietet die scharfe, umlaufende Kante einen Angriffspunkt für Kratzer, sodass diese Bereiche bei Kontakt mit harten Gegenständen wie Schlüsseln oder Münzen im Alltag wohl schneller Abnutzungserscheinungen zeigen werden als die übrigen Flächen.

iPhone Air bricht bei 100 Kilogramm Punktlast

In seinem Video zum iPhone Air lässt Nelson das bisher dünnste von Apple gefertigte Telefon zahlreiche Tests durchlaufen und zeigt zum Schluss eindrucksvoll, dass das Gerät erst bei einer Punktlast von knapp 100 Kilogramm ernsthaft Schaden nimmt. Eine solche Belastung lässt sich in der Hosentasche nicht erreichen, was eine versehentliche Beschädigung beim Draufsetzen oder dergleichen gänzlich ausschließen sollte.