iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 372 Artikel

Varianten für Wasser- und Elektroheizungen

Meross bringt neue Unterputz-Thermostate mit Matter-Unterstützung
Artikel auf Mastodon teilen.
1 Kommentar 1

Meross läutet die kalte Jahreszeit mit zwei neuen Wandthermostaten ein, die sich beide über Matter in Apple Home und andere Smarthome-Plattformen einbinden lassen. Die Geräte unterscheiden sich durch ihre Kompatibilität zu unterschiedlichen Heizsystemen, die bereits erhältliche Variante ist für die Verwendung mit Boilern und wassergeführten Fußbodenheizungen geeignet. Zum Monatsende soll dann noch eine Version speziell für elektrische Fußbodenheizungen folgen.

Matter-Thermostat für Wasser-Heizsysteme

Das Standardmodell des Matter-Thermostats von Meross trägt die Modellnummer MTS215B und lässt sich laut Hersteller universell mit Boilern und wassergeführten Heizsystemen verwenden. Das Gerät wird direkt mit dem heimischen WLAN-Netz verbunden und ist als Ersatz für vorhandene Unterputz-Thermostate gedacht. Damit verbunden geht eine wichtige Voraussetzung einher: Für den Anschluss ist ein Neutralleiter zwingend erforderlich, bei Fußbodenheizungen werden hier mindestens drei Drähte und bei Heizkesseln mindestens vier Drähte benötigt. Schaut euch hierzu das Installationsvideo auf der Produktseite von Amazon an.

Meross Thermostat Wasser Anschluss

Der Sensor selbst ist mit einem Digitaldisplay ausgestattet und lässt sich mittels direkter Berührung oder per App bedienen. Während auf dem integrierten Display aktuelle Werte und Informationen angezeigt werden, hält die App des Herstellers weitere Einstellungen und Ansichten bereit, darunter einen Temperaturverlauf, Laufzeiten und Verbrauchsanalysen. Der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen 5 und 35 Grad Celsius und das Gerät bietet die Möglichkeit, die Heizung an den Tagesrhythmus der Bewohner angepasst zu programmieren. Ein integrierter Sensor soll automatisch offene Fenster erkennen.

Als regulärer Preis für das Thermostat werden 79,99 Euro genannt. Zur Produkteinführung bietet Meross das Gerät momentan für 64,59 Euro an.

Produkthinweis
Meross Thermostat Matter Heizungsthermostat Heizung Smart Digital WLAN Raumthermostat für Fußbodenheizung & Boiler,... 64,59 EUR 79,99 EUR

Variante für elektrische Fußbodenheizungen

Ergänzend dazu soll zum Monatsende Raumthermostat für elektrische Fußbodenheizungen erscheinen, das sich ebenfalls über Matter in andere Smarthome-Plattformen einbinden lässt und als Ersatz für vorhandene Unterputz-Thermostate gedacht ist. Meross betont, dass auch diese Variante nur mit einem vorhandenen Neutralleiter zu betreiben ist.

Meross Thermostat Elektrisch

Laut Meross lässt sich das Gerät mit den meisten elektrischen Fußbodenheizungssystemen verwenden. Die Einbindung ins Heimnetz erfolgt auch hier direkt über WLAN.

Produkthinweis
Meross Smart Elektrische Thermostat Matter, WLAN Fußbodenheizung Raumthermostat, Heizen kompatibel mit Apple HomeKit,... 79,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
15. Okt. 2025 um 07:33 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 42.372 weitere hätten wir noch.
    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Gibts schon irgendwas brauchbares für Fußbodenheizung mit ventilen/stellmotoren ?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42372 Artikel in den vergangenen 6619 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven