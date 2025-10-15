Meross bringt neue Unterputz-Thermostate mit Matter-Unterstützung

Meross läutet die kalte Jahreszeit mit zwei neuen Wandthermostaten ein, die sich beide über Matter in Apple Home und andere Smarthome-Plattformen einbinden lassen. Die Geräte unterscheiden sich durch ihre Kompatibilität zu unterschiedlichen Heizsystemen, die bereits erhältliche Variante ist für die Verwendung mit Boilern und wassergeführten Fußbodenheizungen geeignet. Zum Monatsende soll dann noch eine Version speziell für elektrische Fußbodenheizungen folgen.

Matter-Thermostat für Wasser-Heizsysteme

Das Standardmodell des Matter-Thermostats von Meross trägt die Modellnummer MTS215B und lässt sich laut Hersteller universell mit Boilern und wassergeführten Heizsystemen verwenden. Das Gerät wird direkt mit dem heimischen WLAN-Netz verbunden und ist als Ersatz für vorhandene Unterputz-Thermostate gedacht. Damit verbunden geht eine wichtige Voraussetzung einher: Für den Anschluss ist ein Neutralleiter zwingend erforderlich, bei Fußbodenheizungen werden hier mindestens drei Drähte und bei Heizkesseln mindestens vier Drähte benötigt. Schaut euch hierzu das Installationsvideo auf der Produktseite von Amazon an.

Der Sensor selbst ist mit einem Digitaldisplay ausgestattet und lässt sich mittels direkter Berührung oder per App bedienen. Während auf dem integrierten Display aktuelle Werte und Informationen angezeigt werden, hält die App des Herstellers weitere Einstellungen und Ansichten bereit, darunter einen Temperaturverlauf, Laufzeiten und Verbrauchsanalysen. Der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen 5 und 35 Grad Celsius und das Gerät bietet die Möglichkeit, die Heizung an den Tagesrhythmus der Bewohner angepasst zu programmieren. Ein integrierter Sensor soll automatisch offene Fenster erkennen.

Als regulärer Preis für das Thermostat werden 79,99 Euro genannt. Zur Produkteinführung bietet Meross das Gerät momentan für 64,59 Euro an.

Produkthinweis Meross Thermostat Matter Heizungsthermostat Heizung Smart Digital WLAN Raumthermostat für Fußbodenheizung & Boiler,... 64,59 EUR 79,99 EUR

Variante für elektrische Fußbodenheizungen

Ergänzend dazu soll zum Monatsende Raumthermostat für elektrische Fußbodenheizungen erscheinen, das sich ebenfalls über Matter in andere Smarthome-Plattformen einbinden lässt und als Ersatz für vorhandene Unterputz-Thermostate gedacht ist. Meross betont, dass auch diese Variante nur mit einem vorhandenen Neutralleiter zu betreiben ist.

Laut Meross lässt sich das Gerät mit den meisten elektrischen Fußbodenheizungssystemen verwenden. Die Einbindung ins Heimnetz erfolgt auch hier direkt über WLAN.