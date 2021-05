AirTags zur Dauerüberwachung: Stalking-Schutz als unzureichend in der Kritik

Obgleich sich Apples Marketing-Abteilung viel Mühe dabei gegeben hat, den in die AirTags integrierten Stalking-Schutz zu einer der Produkt-Kernbotschaften zu machen, werden immer wieder kritische Stimmen laut, denen die Maßnahmen nicht weit genug gehen.

Zuletzt hat sich die Washington Post über Apples Voreinstellungen beschwert. Dass herrenlose AirTags erst nach drei Tagen anfangen einen Piepton von sich zu geben erschien der Tageszeitung zu großzügig kalkuliert. Auch die Möglichkeit die Warn-Hinweise über mitreisende AirTags auf den iPhone-Modellen so überwachter Personen vollständig deaktivieren zu können, scheint dem Kolumnist Geoffrey Fowler am Thema vorbei gedacht.

Gerade in ungesunden Beziehungen, in denen die Partner häufig Zugriff auf das Gerät ihres Opfers hätten, sei die Einstellung schnell gesetzt und ein verstecktes AirTag so zur Dauerüberwachung prädestiniert.

Zwar registriert Fowler in seinem Artikel „Apples AirTag-Tracker machte es erschreckend einfach, mich testweise zu ’stalken‘“ die von Apple unternommenen Anstrengungen das kritisierte Missbrauchspotenzial der AirTags bereits ab Werk zu mitigieren, urteilt aber klar, dass diese Vorkehrungen nicht ausreichen würden.

Android-Nutzer werden nicht gewarnt

Der nach drei Tagen einsetzende Piepton würde etwa nur 15 Sekunden anhalten und nicht sonderlich laut läuten. Die Warnmeldungen über mitreisende AirTags fremder Besitzer würde ausschließlich auf iPhone-Geräten dargestellt und Android-Nutzer überhaupt nicht erreichen.

Seriennummer und Firmware-Version auslesen

Gegenüber Medienvertretern hatte Apple zuletzt immer wieder betont, dass die aktuellen Voreinstellungen nicht in Stein gemeißelt seien und behält sich vor hier serverseitig oder per Firmware-Update nachzujustieren.

Um die aktuelle Firmware-Version eurer AirTags zu prüfen reicht ein Tap auf das Batterie-Symbol eures AirTag in der „Wo ist?“-Applikation aus. Hier blendet die App dann Seriennummer und Firmware-Version ein.