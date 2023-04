iOS 16.5: Apple ist wieder beim 14-Tage-Rhythmus

Wann genau iOS 16.5 letztlich erscheinen wird ist unklar. Keines der bisherigen iOS-Updates im laufenden Jahr befand sich jedoch länger als 49 Tage in der Betaphase. Rechnen wir also ab dem 28. März, dann sollte iOS 16.5 bis spätestens zum 16. Mai erscheinen.

Die relevanteste Neuerung des ansonsten unscheinbaren Updates betraf Apples Smart-Home-Verwaltung HomeKit. Hier kündigte Apple zur Ausgabe der zweiten Testversion an, dass Matter-Geräte nun auch von eingeladenen Administratoren installiert werden können und korrigierte damit eine weitere Nachlässigkeit in der zuletzt von vielen Fehlern geprägten Smart-Home-Steuerung in geteilten Haushalten.

Als neue Funktionen wurden bislang lediglich die Möglichkeiten gesichtet Siri per Sprachkommando zur Aufnahme neuer Bildschirmvideos zu bewegen, sowie einen gesonderten Sport-Bereich in Apple News zu betreten.

Insert

You are going to send email to